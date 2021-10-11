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Tosuncuk hakkında flaş karar!

‘Çiftlik bank’ kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın hakkında 2 bin 608 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkeme, önümüzdeki günlerde duruşma tarihi verecek.

Ekleme: 11.10.2021 - 14:18 Güncelleme: 11.10.2021 - 14:20 / Editör: Ozge Selin
Tosuncuk hakkında flaş karar!
Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle binlerce yıl hapsi istenen ve Brezilya'da teslim olduktan sonra 7 Temmuz 2021 tarihinde tutuklanan ‘Çiftlik bank' kurucusu Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 17 sanık hakkında yeni bir iddianame düzenlenmişti. İddianamede, 130 kişi mağdur olarak yer alırken, Mehmet Aydın ile diğer sanıkların “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından ayrı ayrı 784'er yıldan 2 bin 608'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

MAHKEME KABUL ETTİ

İddianame gönderildiği Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkemenin önümüzdeki günlerde duruşma tarihi vermesi bekleniyor.

75 BİN YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANDIĞI DAVA SÜRÜYOR

Öte yandan, Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık', “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla hapis istemiyle yargılandığı dava sürüyor.
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