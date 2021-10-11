Kabine Toplantısı sona erdi!

Türkiye'nin son günlerdeki ana gündem maddelerinden biri fahiş fiyatlar olurken, hükümet buna karşı harekete geçmişti. Bugün Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ana gündem maddesi de artan fahiş fiyatlar oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya gelen Kabine'de konuyla ilgili olarak alınacak kararlar ve atılacak adımlar vatandaşların en çok merak ettiği başlıklardan biri oldu.KORONAVİRÜS SALGININDAKİ SON DURUM KABİNE'DE ELE ALINACAKKabine'nin bir diğer önemli konusu ise koronavirüs salgınındaki son durum oldu. Özellikle son günlerdeki vaka ve vefat seyrine karşı nasıl bir adım atılacağı merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda eğitime ara verilmeyeceği vurgulanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son duruma dair bir sunum yapacak ve Bilim Kurulu'nun önerilerini Kabine'ye aktaracak. Öte yandan yerli aşı TURKOVAC'taki son gelişmeler de Kabine'de değerlendirilecek.DIŞ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER KABİNE'DE DEĞERLENDİRİLECEKÖzellikle son haftalarada Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler tüm ayrıntılarıyla ele alınacak. Yunanistan ile yaşanan NAVTEX krizi de Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddelerinden olacak. Ayrınca Suriye'de yaşanan son gelişmler de yine Kabine'de görüşülecek konular arasında yer alacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib ve operasyon bölgelerindeki son gelişmeleri aktaracak.BAŞKAN ERDOĞAN ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI YAPACAKTopalntının ardından kameraların karşısına geçmesi beklenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine'de ele alınan kararları vatandaşlara aktaracak. Erdoğan'ın kısa bir süre sonra açıklama yapması bekleniyor...