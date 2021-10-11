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İşte günün karikatürü!

Kasım Özkan, CHP ve İYİ Parti'nin HDP ittifakıyla ilgili bir karikatür çizdi.

Ekleme: 11.10.2021 - 09:06 Güncelleme: 11.10.2021 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
İşte günün karikatürü!
İşte Kasım Özkan'ın dikkat çeken karikatürü...


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