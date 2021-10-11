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İstanbul'da metrobüs çilesi!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İETT araçlarının bakım-onarımında sınıfta kaldığı gibi metrobüsleri de işletemez hale geldi. Özelliklr iş çışı saatlerinde metrobüse binmek vatandaşlar için çileye dönüştü. Oluşan yoğunlukla birlikte metrobüs üst geçitlerinde yaya trafiği durma noktasını geldi ve vatandaşlar santim santim ilerleyerek araçlara binmeye çalıştı. İşte CHP'li İBB'nin işbilmezliği sonucu İstanbullunun yaşadığı metrobüs mağduriyetinin detayları...

Ekleme: 11.10.2021 - 19:57 Güncelleme: 11.10.2021 - 20:10 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da metrobüs çilesi!
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işbilmezliği her gün yeni bir boyut kazanıyor.

Göreve geldikleri 2019'dan bu yana İstanbul'a ve İstanbulluya kayda değer hiçbir yararı dokunmayan CHP'li İBB, İETT araçlarının bakım-onarımında sınıfta kaldığı gibi metrobüsleri de işletemez hale geldi.

SANTİM SANTİM İLERLEYEREK METROBÜS SIRASI BEKLEDİLER
Durum böyle olunca İstanbullunun çilesi her geçen gün katlanarak artmaya devam etti. Özellikle iş çıkış saatlerinde metrobüs duraklarında ve köprülerinde oluşan yoğunlukla birlikte vatandaşlar araçlara binebilmek için santim santim ilerlemek zorunda kaldı.

VATANDAŞ TEPKİLİ: KORKUNÇ BİR DURUM
İstanbul Bahçelievler'deki Yenibosna metrobüs durağında oluşan izdihamı cep telefonu ile kayıt altına alan bir vatandaş, "Bu çok normal bir durum değil korkunç bir durum. Bu koronavirüs zamanında nasıl olacak bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

EZİYETİ BİR DE ARAÇ ARIZALARI EKLENDİ...
İstanbullunun çektiği metrobüs eziyetine bir de İETT araçlarının arızası eklendi... Bakımsızlıktan dökülen araçlar hem vatandaşı mağdru etti hem de trafiğe neden oldu. Zincirlikuyu-Beylikdüzü yönünde hareket eden bir metrobüs, Beylikdüzü Belediye durağında arızalandı.

Yolcular, arkadan gelen diğer metrobüse alınırken, arıza nedeniyle Beylikdüzü yönündeki metrobüs hattında uzun araç kuyruğu oluştu.

İstanbul'da son dönemde arızalanarak yolda kalan ve vatandaşlar tarafından itilen İETT otobüsleri kameralara yansıdı. Kenti farklı noktalarında İETT'ye ait arıza yapmış otobüslerin başıboş şekilde beklediği görüldü.

Üst üste meydana gelen ulaşımdaki bu aksamalar, otobüslere zamanında ve yeteri düzeyde bakım ve onarımın yapılmadığını gözler önüne sererken CHP'li İBB'nin de işbilmezliğini ortaya koydu.
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