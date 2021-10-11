  • USD: 8,90 - 8,91
  • EURO: 10,28 - 10,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İşsizlik rakamları açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Türkiye'de işsizlik oranı, ağustos ayında 12'1e yükseldi.

Ekleme: 11.10.2021 - 10:03 Güncelleme: 11.10.2021 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
İşsizlik rakamları açıklandı!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %12,1 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 14 bin kişi azalarak 28 milyon 706 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %45,0 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %51,2 olarak gerçekleşti

İşgücü 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 4 bin kişi azalarak 32 milyon 671 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %51,2 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Ağustos 2021

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %22,7, istihdam oranı %32,6 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla %32,6 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puan artarak %42,2 seviyesinde gerçekleşti.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla %32,6 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puan artarak %42,2 seviyesinde gerçekleşti.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %22,7, istihdam oranı %32,6 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla %32,6 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puan artarak %42,2 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %22,0 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak %22,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,3 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,2 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı %12,0, istihdam oranı %46,2 oldu

İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,0 puan azalarak %12,0 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 75 bin kişi azalarak 4 milyon 19 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,4 puan artarak %46,2 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 975 bin kişi artarak 29 milyon 481 bin kişi oldu.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı %18,7 oldu

Ağustos ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan azalarak %31,4 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,9 puan azalarak %18,7 oldu.
Ali Babacan'dan Kürtçe çıkışı
DEAŞ'ın öldürülen eski lideri Bağdadi'nin yardımcısı yakalandı!
İşsizlik rakamları açıklandı!
CHP'li Engin Özkoç: HDP konusunda İYİ Parti ile ayrışmıyoruz
Macron'un sömürge çıkışı Cezayirlileri kızdırdı: 500 Fransız şirketle ilişkileri kesecekler
Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Hava Kuvvetleri proje listesi casusun telefonundan çıktı
Gözler kritik Kabine'de! Yeni tedbirler neler?
Anneler dikkat! O kategoridekilere erken emeklilik ve fatura indirimi!
Facebook ve Instagram'dan yeni karar! Milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek.
Kayserili dayıdan olay yorum! 'Muhalefet topal at topal ata kimse oynamaz'
F1'deki ulaşım sıkıntısını bakanlığa atmak isteyen Murat Ongun'u kendi yaptırdığı haberler ele verdi
İngiltere'de petrol, gaz, gıda ve enerji krizi sürüyor! Birçok sektör durma noktasına geldi
CHP’li Engin Özkoç’un FETÖ firarisi Ahmet Said Kavurmacı ile görüntüsü ortaya çıktı
CHP'li Özkan'a görüntülerle yalanlama: İçeri alınmayan yiyecekler çıkışta vatandaşlara geri verildi
HDP'nin CHP'ye nasıl kalkan olduğunu Gürsel Tekin anlattı: Toplantıyı bizi korumak için tek başına düzenlediler
Kılıçdaroğlu'ndan flaş hamle!
CHP'nin meşru dediği HDP Kandil'den talimat alıyor! Skandal belgeler ortaya çıktı!
Adalar kaymakamı İBB'yi 23 gün önce uyarmış
İYİ Partili başkandan eşine iş kıyağı! Skandalı duyan 6 İYİ Partili istifa etti!
KMO ve TÜBİTAK'tan fiber optik tabanlı akıllı ulaşım sistemi

KMO ve TÜBİTAK'tan fiber optik tabanlı akıllı ulaşım sistemi

Nükleer sırları sakız kutusunda sattı!

Nükleer sırları sakız kutusunda sattı!

Hepsi aynı şikâyetle başvurdu! Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası

Hepsi aynı şikâyetle başvurdu! Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası

Yerli drone avcısı 'Fedai' ilk kez görüntülendi! '10 bin parçacıkla tehdidi avlıyor'

Yerli drone avcısı 'Fedai' ilk kez görüntülendi! '10 bin parçacıkla tehdidi avlıyor'

Talep yağıyor! Fiyatı lüks otomobillerle yarışıyor!

Talep yağıyor! Fiyatı lüks otomobillerle yarışıyor!

Elon Musk'ın şirketi Tesla'ya 'ırkçılık' cezası!

Elon Musk'ın şirketi Tesla'ya 'ırkçılık' cezası!