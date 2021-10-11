Bakanlık duyurdu! Alımlar başlıyor!

Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinden yayımlanan ilana göre, yazılı sınav ve mülakatla 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı alınacak.BAŞVURULAR ÖSYM'NİN İNTERNET SİTESİNDEN YAPILACAKBaşvurular, 2-10 Kasım tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden yapılacak.SINAV MERKEZLERİSınav, ÖSYM tarafından 25-26 Aralık'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek.