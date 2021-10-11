Bakanlık duyurdu! Alımlar başlıyor!
Adalet Bakanlığı, 900 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 100 idari idari yargı hakim adayı alınacağını duyurdu. Başvurular, 2-10 Kasım tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden yapılacak.
Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinden yayımlanan ilana göre, yazılı sınav ve mülakatla 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı alınacak.
BAŞVURULAR ÖSYM'NİN İNTERNET SİTESİNDEN YAPILACAK
Başvurular, 2-10 Kasım tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden yapılacak.
SINAV MERKEZLERİ
Sınav, ÖSYM tarafından 25-26 Aralık'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek.