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Van’da korkutan deprem!

Aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Van – Tuşba’da 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar çevre illerde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından merkez üssüne yakın bölgede yaşayanlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

Ekleme: 10.10.2021 - 19:23 Güncelleme: 10.10.2021 - 19:24 / Editör: Ozge Selin
Van’da korkutan deprem!
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz'de saat 18.44'de 3.5 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA! VAN'DA 3.5 ŞİDDETİNDE KORKUTAN DEPREM!
Son dakika Van depremine ilişkin tüm detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ


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