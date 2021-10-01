USD (Alış - Satış) : 8,85 - 8,86 EURO (Alış - Satış) : 10,25 - 10,27
Ana Sayfa.
Güncel
Oyuncu İlhan Daner hayatını kaybetti

Oyuncu İlhan Daner hayatını kaybetti

Oyuncu İlhan Daner hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören oyuncunun vefat haberini şarkıcı Betül Demir, sosyal medya hesabından duyurdu

Ekleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 22:41
Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 22:43
Oyuncu İlhan Daner hayatını kaybetti

Oyuncu İlhan Daner'in vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran şarkıcı Betül Demir paylaşımında, "İlhan Daner, ne şanslıyım ki senin gibi bir çınarla aynı sahnede oynadım. Bazen kuliste endişeyle seni izlerdim. Hasta olduğunda ama sahneye adım attığın anda delikanlılara taş çıkarırdın. Seni uğurlamak çok zor olacak İlhan hocam, Ayşen'e sarıl benim yerime de" ifadelerini kullandı.

İLHAN DANER KİMDİR?
Türk oyuncu, senarist ve yönetmen İlhan Daner 30 Aralık 1938 tarihinde İstanbul'da doğdu. Oyunculuğa tiyatro ile başlayan Daner, sinema oyunculuğuna 1957 yılında 'Mahşere Kadar' filminde oynayarak başladı. Konservatuvar mezunu Daner, senaristlik ve yönetmenlik de yaptı. Daner'in 'Seninle Bir Sonbahar' adında bir 45'liği de bulunuyor.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

Merkür Retrosunun Burçlara Etkileri!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı