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Can Dündar'dan küstah Oğuzhan Asiltürk yorumu!

Can Dündar'dan küstah Oğuzhan Asiltürk yorumu!

Firari Can Dündar, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı sonrası küstah bir yorumda bulundu.

Ekleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 13:55
Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 14:00
Can Dündar'dan küstah Oğuzhan Asiltürk yorumu!

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Lideri Oğuzhan Asiltürk 86 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Asiltürk, 13 Eylül'de ambulans uçakla İstanbul'dan Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Asiltürk'ün doktorlar tarafından yapılan tetkikler sonucunda zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı yaşadığı belirlenmişti.

Asiltürk hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan firari vatan haini Can Dündar, alçak bir yorum yaptı.

Haddini aşan vatan haini 'Erdoğan'ın güvendiği bir dağ daha devrildi!' dedi.



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