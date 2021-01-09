USD (Alış - Satış) : 7,35 - 7,36 EURO (Alış - Satış) : 9,00 - 9,01

Osman Gökçek eylemlerdeki terör örgütü yandaşlarını tek tek anlattı!

Osman Gökçek Beyaz TV'nin sevilen programı Son Söz'de Boğaziçi'nde eylem yapan terör yandaşlarını tek tek ifşa etti.

Güncel / 09 Ocak 2021 Cumartesi 00:23
Osman Gökçek eylemlerdeki terör örgütü yandaşlarını tek tek anlattı!
Video için tıklayın

Başkan Erdoğan tarafından yapılan rektör ataması sonrasında Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşen eylemler Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü. Eylemlerde öğrencilerden fazla terör yandaşının katılması, polise ve devlete yapılan hakaretler sonucunda bir çok kişi gözaltına alınmıştı. 

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Beyaz TV'nin sevilen programı Son Söz'de eylemlere eylemleri provoke eden terör yandaşlarını tek tek deşifre etti. Gökçek, canlı yayında o provokatörlerin isimlerini açıkladı. O video sosyal medyada da büyük beğeni topladı. 



Son SözOsman Gökçek

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

ALLAH NEREDEDİR?

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı