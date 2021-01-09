Osman Gökçek eylemlerdeki terör örgütü yandaşlarını tek tek anlattı!

Başkan Erdoğan tarafından yapılan rektör ataması sonrasında Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşen eylemler Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü. Eylemlerde öğrencilerden fazla terör yandaşının katılması, polise ve devlete yapılan hakaretler sonucunda bir çok kişi gözaltına alınmıştı.



Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Beyaz TV'nin sevilen programı Son Söz'de eylemlere eylemleri provoke eden terör yandaşlarını tek tek deşifre etti. Gökçek, canlı yayında o provokatörlerin isimlerini açıkladı. O video sosyal medyada da büyük beğeni topladı.







