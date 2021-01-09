Beyaz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Türker Akıncı'nın o yazısı...



Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz ne işler karıştırıyor?



Ankara Belediyesi EşBaşkanı gibi davranan Halil İbrahim Yılmaz ile ilgili kamuoyunda yazılanlara cevap Cumhur İttifakına karşı ve Başkan Erdoğan düşmanı olan gruplardan geldi.



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Buradan anlaşılacağı gibi Mansur Yavaş'ın 2023 sinsi planını deşifre olması Başkan Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'ye düşman çevrelerin rahatsız olmasına yol açtı.



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Ankara Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı gibi davranan Halil İbrahim Yılmaz'ın AK Partili yöneticilere kendisini onlardan gibi gösterme operasyonunun bozguna uğraması kamuoyunda Halil İbrahim Yılmaz'ın hangi kişiler tarafından korunduğunun ortaya çıkması konusunda önemliydi.



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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kent Konseyi başkanı olan Halil İbrahim Yılmaz'ı OdaTV ve çevresinin savunması kendisi hakkında söylenenlerin doğru yere ulaştığının ve Halil İbrahim'in arkasındaki kişilerin kimler olduğunun en büyük göstergesiydi.



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Halil İbrahim Yılmaz'ı savunan kalemlerin ATO seçimlerini Halil İbrahim Yılmaz'ın kazandığını sürekli olarak vurgulamaları dikkatimi çekti.



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Çünkü bu konuşmalardan yola çıktığımızda ATO Başkanı Gürsel Baran'ın ve Gürsel Baran'a destek verenlerin aslında hiçbir etkisi olmadığını ve tüm gücün Halil İbrahim Yılmaz'da olduğunu anlayabiliriz.



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Eğer bu doğru ise Gürsel Bey hükümetin desteklediği değil Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Halil İbrahim Yılmaz'ın kuklası durumuna düşmüş oluyor.



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Aslında ben bu fikre katılmıyorum çünkü ATO, 200'e yakın meclis üyesi olan ve herkesin bağımsız seçilerek geldiği bir sivil toplum örgütü.



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ATO meclis üyeleri Ankara Büyükşehir belediyesi Eşbaşkanı Halil İbrahim Yılmaz'ın kendilerine emir eri gibi davranmasından ve Mansur Yavaş'ın yanında da bu gücü kullanmasından oldukça rahatsızlık olacağını düşünüyorum.



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Halil İbrahim Yılmaz sabahları KIlıçdaroğlu'nun yanında kahvaltı yapıp, öğlen yemeğini Akşener'in yanında yiyen, akşam yemeğini Mansur Yavaş'ın yanında tamamlayan bir kişi...



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Nasıl olur da hükümete yakın olduğunu söyleyen bir ATO Başkan yardımcısı, aynı zamanda Mansur Yavaş'ın sağ kolu olabiliyor?



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AK Parti hükümetine karşı bu kuyuları kazanları AK Partili yetkililerin görmemesi çok üzücü.



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Şimdi size kendine Ankara Belediyesi EşBaşkanı görüntüsü veren Halil İbrahim'in bir stratejisini deşifre edeceğim...



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4 hafta üst üste Beyaz TV ekranlarına çıkıp Mansur Yavaş'ın tüm foyasını ortaya çıkaran Melih Gökçek'i durdurmak için AK Partili yöneticilerin yanına giderek “Mansur'u durdurmak için Gökçek'i susturmalısınız” telkininde bulunuyor.



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Güya...Halil İbrahim, AK Parti yetkililerinin yanında Mansur Yavaş'ı satan bir kişi izlenimi çiziyor.



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Gelelim Halil İbrahim Yılmaz ve Mansur Yavaş ikilisinin Londra gezisine...



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Hatırlarsanız 2014 seçimlerinde Mansur Yavaş'ın yanında eski milletvekili Suat Kınıklıoğlu vardı.



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Daha sonra FETÖ ilgili konular yüzünden Türkiye'den kaçmıştı. Mansur Yavaş'ın en yakınlarından Suat Kınıklıoğlu hakkında şu an yakalama niteliğine tutuklama kararı var.



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Şimdi aldığım bilgilere göre Kınıklıoğlu hem ABD'de hem de Kanada'da Yahudi lobilerini gezerek Mansur Yavaş'ın 2023 planı için lobi faaliyetlerini yürütüyormuş.



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Şimdi bir sorum var... ABD ve Kanada lobi faaliyetleri Suat Kınıkoğlu'na, İngitere'de ise bu faaliyetleri yürütme işi Halil İbrahim Yılmaz'a mı verildi? Bu sual şu an Ankara kulislerinde konuşuluyor.



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Bu söylentinin sebebi ise savcılık tarafından kısa bir süre önce Halil İbrahim Yılmaz'ın bir FETÖ soruşturması geçirmiş olduğu iddası



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Halil İbrahim Yılmaz ve Servet Avcı hakkında Kırgızistan'a yapıldığı iddia edilen bir gezi hakkında araştırmalarıma devam ediyorum.



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Doğru kaynaklara ulaşmam halinde bu konu hakkında da sizlere bilgi vereceğim, bu köşede bu konuyu yazacağım sevgili okurlarım.

