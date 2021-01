Tutuklanan CHP’li Kadir Aydar’ın halası ve yengesinden gizli tanığa korkunç saldırı

Müteahhitlerin imara aykırı projelerine ruhsat vererek 300 milyon lira rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklanan Adana'nın CHP'li eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın yengesi Ayşegül Aydar ile halası Deniz Aydar, Kadir Aydar'ı şikayet ettiği ve gizli tanık olduğunu ileri sürdükleri Suzan Çetin'i (52), darp ettiler. Darp raporu alan Suzan Çetin, 'Ekmek almaya gittiğim sırada sokakta beni gördüler. Ayşegül Aydar, 'Seni gökte ararken yerde bulduk, Ceyhan'da kazığa oturtacağım. Gizli tanıklık yapmışsın, şikayet etmişsin' diyerek saldırdılar. Kafamı yere vurdular. Kalleşçe, haince saldırdılar. Kendilerinden şikayetçiyim' dedi.



YERE YATIRILIP DARP EDİLDİ



CHP üyesi olan ve üç ay önce partisinden istifa eden ev kadını Suzan Çetin, Burhaniye Mahallesi'ndeki ekmek almak için evinden çıktı. İddiaya göre tutuklanan eski başkan Kadir Aydar'ın amcasının eşi Ayşegül Aydar ile halası Deniz Aydar, Suzan Çetin'i sokakta karşılaştı. Daha önceden birbirlerini tanıyan iki taraf selamlaştı. Ancak Ayşegül ve Deniz Aydar, Çetin'e saldırdı. İki saldırgan tarafından yere yatırılıp darp edilen Suzan Çetin, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Başından aldığı darbeler sonucu fenalaşan Çetin hastaneye kaldırıldı. Suzan Çetin'in şikayetçi olduğu iki kadın gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa Polis Merkezi Amirliği'nde ifadeleri alınan Ayşegül ve Deniz Aydar daha sonra serbest kaldı.



'BENİ ÖLDÜRECEKLERDİ!'



Darp raporu alan Suzan Çetin, ilk önce üzerine Ayşegül Aydar'ın saldırdığını ileri sürerek, 'Sokakta karşılaştık. Bana bağırmaya başladı. 'Sen emniyete gitmişsin Kadir Aydar'ı şikayet edip gizli tanık olmuşsun' dediler. Kendilerine gizli tanık olmadığımı söylememe rağmen hakaretler edip saldırdılar. Yere yatırıp kafama yumruklarla vurdular. En çok Ayşegül saldırdı. O an kendimi kaybettim. Beni hastaneye götürmüşler. Eğer vatandaşlar beni ellerinden kurtarmasaydı beni öldüreceklerdi. Emniyete gidip kendilerinden şikayetçi oldum' diye konuştu.



'CAN GÜVENLİĞİM YOK'



Ayşegül Aydar ve Deniz Aydar'ın serbest kaldığını, can güvenliğinin olmadığını ifade eden Çetin, 'Yaklaşık 6 ay önce Kadir Aydar evimin bulunduğu pastaneye gelmişti. Kendisinin yanını gidip konuşmak istedim. Bana 'Buradan çek git' diyerek hakaret etti. Benim onurumla oynadı. Kendisine sen Kadir Aydar'san ben de halkım dedim. Daha sonra oradan ayrıldım. Can güvenliğim tehlikede diyerek emniyete gidip şikayetçi oldum. Aydar ailesi tehditlerle, vurmalarla, dövmelerle insanları korkutuyorlar. Ama ben korkmuyorum, Ben adaletten yanayım. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım, onurumla oynadılar, gururumu incittiler' şeklinde konuştu.



TARSUS CEZAEVİNDE



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019 seçimlerinde 'Ceyhanlılar Kadir Aydar'ı size emanet ediyorum, ben ona çok güveniyorum, siz de ona güvenin' diyerek tanıttığı eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, imara aykırı 100'e yakın projeye ruhsat vererek yaklaşık 300 milyon lira rüşvet aldığı gerekçesiyle geçtiğimiz ay tutuklanmıştı. Kadir Aydar halen Mersin'in Tarsus İlçesi'ndeki T2 Cezaevinde bulunuyor.