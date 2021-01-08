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Trump az önce kararını duyurdu!

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Seçmenime saygısızlık yapılmayacak" dedi. Öte yandan Trump, 20 Ocak'ta gerçekleşecek Biden'ın yemin törenine katılmayacağını bildirdi.

Dünya / 08 Ocak 2021 Cuma 18:49
Trump az önce kararını duyurdu!

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada kendisine '75,000,000 vatanseverin oy verdiğini' belirterek "Seçmenime saygısızlık yapılmayacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan Donald Trump 20 Ocak'ta düzenlenecek seçilmiş başkan Joe Biden'ın yemin törenine de katılmayacak.

Trump'ın ABD Kongresine saldıran yandaşlarına 'vatanseverler', 'Sizi seviyoruz' gibi ifadelerle coşku vermesi üzerine sosyal medya hesapları askıya alınmıştı. Bu paylaşım, Twitter hesabı dün tekrar açılan Trump'ın ikinci paylaşımı oldu. İlk paylaşımında ise bir video yayımlamış ve Joe Biden yönetimine 'yumuşak bir geçişi' sağlayacaklarını belirterek, yeni yönetimin 20 Ocak'ta görevine başlayacağını bildirmişti.

NE OLMUŞTU?

İki gün önce Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı. Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

Başkent Washington'da şiddet olayları nedeniyle yerel saatle 18.00'den itibaren 12 saatlik "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı.

Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye, Anayasa'yı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." demişti.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saatle 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.

ABD Kongresinin basılması sırasındaki olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Trump'ın sosyal medya hesapları Kongreyi basan yandaşlarına yönelik paylaşımları nedeniyle askıya alınmıştı.

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