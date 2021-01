Kobani iddianamesinde flaş ifade: Selahattin Demirtaş çağrı yapmasaydı ölümler olmazdı

Kobani olayları soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, tanık Kerem Gökalp, ifadesinde Selahattin Demirtaş'ın sokağa çıkın çağrısı ve Kobani'ye destek açıklaması yapmamış olsaydı, eylemlerin şiddetinin artmayacağını ve ölüm olaylarının yaşanmayacağını söyledi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK yöneticileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde oldukları ve terör olaylarının başlamasında sorumlu düzeyde oldukları gerekçesi ile sanıklar hakkında 38 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. 3 bin 500 sayfalık iddianamede yer alan tanık ifadesinde, Kobani olayları sırasında gerçekleşen eylemlerin şiddetinin artmasının Selahattin Demirtaş'ın yapmış olduğu açıklamalar olduğuna dikkat çekildi.



HDP TABANINA BAŞKALDIRI ÇAĞRISI



Tanık Kerem Gökalp, heyetlerin gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda HDP tabanının ve kitlesinin her yerde alanlara çıkarak başkaldırı yapılması yönünde talimatlar verildiğini ifade ederek, 'Başta Kobani olmak üzere yaşanan gelişmelerden dolayı Kandil üst yönetimi siyasi alan çalışmalarını ve siyasi alandaki etkin aktörlerin kamuoyunda yıpratılmamalarına özen gösteriyorlardı. Kobani'deki çatışmaların bir benzerini Kandil üst yönetimi, İmralı heyeti ile birlikte gerçek anlamda Suriye-Türkiye arasındaki tüm sınırları ortadan kaldırarak Ortadoğu'da yaşanan çatışma süreçlerinin Türkiye'de de yaygın bir şekilde hayata geçirilmesini istemekteydi. Buna mukabil olarak Suruç'tan Kobani'ye heyetlerin gönderilmesi bu heyetlerin orada gerçekleştirdiği temaslar ve sonrasındaki açıklamalarında Kobani'de yaşanan çatışmaları gerekçe göstererek HDP tabanının ve kitlesinin bulundukları her yerde alanlara çıkarak yoğun bir başkaldırı yapılması yönünde örgüt üst yönetiminin çağrıları ve talimatları oldu' dedi.



OLAYLARDA SİLAH KULLANILACAĞI BİLİNİYORDU



Kobani olaylarına destek verilmesi için Selahattin Demirtaş'ın yaptığı çağrılara ilişkin şiddet eylemlerinin arttığını belirten tanık Kerem Gökalp, Demirtaş'ın çağrıları yapmamış olması halinde ölüm olaylarının da yaşanmayacağını kaydetti. Örgüt mensuplarının ve HDP'lilerin gerçekleşen eylemlerde silah kullanılacağını ve öldürme olaylarının gerçekleşeceğini bildiklerini aktaran Gökalp, 'Selahattin Demirtaş, siyasi yapılanmaların MYK ve PM üyeleri ve STK'ların yapmış olduğu açıklamalar sonrasında başkaldırı olayları şiddet sokak eylemleri şeklinde yoğun bir biçimde yaşanmıştır. HDP, DBP MYK ve PM'si, DTK ve Selahattin Demirtaş bu şekilde açıklama yapmamış olsaydı 6-8 Ekim olaylarındaki SERHİLDAN eylemlerinin şiddeti bu denli olmaz ve ölümler yaşanmayabilirdi. Bunun ile birlikte bu çağrılar üzerine örgütün kırsal alan kadro katılımlar da örgüt tarihinde ki en üst seviyelere ulaşmıştır. Bu şekilde gerçekleştirilen olayların yakma, yıkma, öldürme, yaralama, kamu malına zarar verme gibi şiddet olaylarının başlayacağını başından beri her örgüt mensubu ve HDP, MYK, PM ve eş başkanları bilirler. Olaylarda ayrıca silah, bıçak, molotof, el yapımı patlayıcılar kullanılacağını da bilirler' ifadelerini kullandı.