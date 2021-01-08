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CHP'nin öğrencisinden iğrenç paylaşımlar!

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci görünümlü teröristlerin Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanması ile ilgili provokasyon yaptığı için gözaltına alınan Havin Özcan’ın serbest bırakıldı. Sosyal medya hesabından terör örgütüne verdiği desteği açıkça gözler önüne seren Havin Özcan’ın PKK’lılar tarafından katledilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu hakkında yazdığı hadsiz tweetler de ortaya çıktı. DHKP-C’nin kanlı tarihi milletimiz tarafından bilinirken Havin Özcan’ın skandal tweetleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Güncel / 08 Ocak 2021 Cuma 18:18
CHP'nin öğrencisinden iğrenç paylaşımlar!

Havin Özcan isimli üniversite öğrencisi Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmasının ardından düzenlenen protesto gösterilerinde gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakılan Özcan çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak yeni bir provokasyona daha kalkıştı.



SERBEST BIRAKILDI AMA REZİL PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Serbest bırakılan Havin Özcan'ın sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü lehine paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. "Kürdistan faşist Türk burjuvazisinin mezarı olacak" paylaşımlarında bulunan Havin Özcan'ın aynı zamanda LGBTİ ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayraklarını paylaştığı da görüldü.



FIRAT ÇAKIROĞLU HAKKINDA SKANDAL SÖZLER

Özcan'ın bir başka tweetinde ise PKK destekçileri tarafından katledilen Ege Üniversitesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu ile ilgili hadsiz ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Karşıt taraflı Nurullah Semo tarafından bıçaklanarak katledilen 24 yaşındaki Fırat Çakıroğlu ile ilgili "Toprağın altına soktuk biz yetmedi mi?" yazdığı görüldü.



SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Serbest bırakılmasının ardından skandal tweetleri ortaya çıkan Havin Özcan için sosyal medya ayağa kalktı.

İL BAŞKANI DHKPC MİLİTANIDIR!

Başkan Erdoğan, Boğaziçi provokasyonunu körükleyen Canan Kaftancıoğlu için "Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil. Bu işin içinde olan teröristler var. Ve ne yazık ki öğrencilikle alakası olmayan işte CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada, zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır. Aynı şekilde yine bir başka siyasi partinin yine yönetiminde olanlar bakıyorsunuz oradalar, bunlar öğrenci değil" dedi.

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