CHP'nin öğrencisinden iğrenç paylaşımlar!

Havin Özcan isimli üniversite öğrencisi Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmasının ardından düzenlenen protesto gösterilerinde gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakılan Özcan çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak yeni bir provokasyona daha kalkıştı.







SERBEST BIRAKILDI AMA REZİL PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI



Serbest bırakılan Havin Özcan'ın sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü lehine paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. "Kürdistan faşist Türk burjuvazisinin mezarı olacak" paylaşımlarında bulunan Havin Özcan'ın aynı zamanda LGBTİ ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayraklarını paylaştığı da görüldü.







FIRAT ÇAKIROĞLU HAKKINDA SKANDAL SÖZLER



Özcan'ın bir başka tweetinde ise PKK destekçileri tarafından katledilen Ege Üniversitesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu ile ilgili hadsiz ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Karşıt taraflı Nurullah Semo tarafından bıçaklanarak katledilen 24 yaşındaki Fırat Çakıroğlu ile ilgili "Toprağın altına soktuk biz yetmedi mi?" yazdığı görüldü.







SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI



Serbest bırakılmasının ardından skandal tweetleri ortaya çıkan Havin Özcan için sosyal medya ayağa kalktı.



İL BAŞKANI DHKPC MİLİTANIDIR!



Başkan Erdoğan, Boğaziçi provokasyonunu körükleyen Canan Kaftancıoğlu için "Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil. Bu işin içinde olan teröristler var. Ve ne yazık ki öğrencilikle alakası olmayan işte CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada, zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır. Aynı şekilde yine bir başka siyasi partinin yine yönetiminde olanlar bakıyorsunuz oradalar, bunlar öğrenci değil" dedi.

