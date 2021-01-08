USD (Alış - Satış) : 7,35 - 7,36 EURO (Alış - Satış) : 9,00 - 9,01

Başkan Erdoğan Kaftancıoğlu'na neden militan dedi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugünki konuşmasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 'militan' demişti. İşte Erdoğan'ın bu çıkışının perde arkası...

Güncel / 08 Ocak 2021 Cuma 15:11
Başkan Erdoğan Kaftancıoğlu'na neden militan dedi?

Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 40 şüpheliden 24'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'sinin terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri saptanırken, 2'sinin terör örgütü TKP/ML, 1'inin terör örgütleri PKK/KCK ile DHKP/C, 1'inin terör örgütü THKP/C ve 1'inin de terör örgütü TKEP/L faaliyetlerine katıldıkları belirlenmişti.



TERÖRİSTE 'KOMUTAN' DEMİŞTİ

Kaftancıoğlu'nun terör örgütü MLKP'nin kuruculularından Hasan Ocak'a 'Komutan' diyerek 'selam' durduğu bir gönderi paylaşmıştı. 



PKK'YLA MÜCADELEYİ AŞAĞILIYOR

Kaftancıoğlu kimi zaman ülkenin başbakanına, cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler savuruyor, kimi zaman da devleti PKK ile mücadelede seri katil olmakla suçluyor, terörü yüceltiyor, terörle mücadeleyi olabildiğince aşağılıyor.


loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

ALLAH NEREDEDİR?

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı