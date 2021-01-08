Başkan Erdoğan Kaftancıoğlu'na neden militan dedi?

Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 40 şüpheliden 24'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'sinin terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri saptanırken, 2'sinin terör örgütü TKP/ML, 1'inin terör örgütleri PKK/KCK ile DHKP/C, 1'inin terör örgütü THKP/C ve 1'inin de terör örgütü TKEP/L faaliyetlerine katıldıkları belirlenmişti.







TERÖRİSTE 'KOMUTAN' DEMİŞTİ



Kaftancıoğlu'nun terör örgütü MLKP'nin kuruculularından Hasan Ocak'a 'Komutan' diyerek 'selam' durduğu bir gönderi paylaşmıştı.







PKK'YLA MÜCADELEYİ AŞAĞILIYOR



Kaftancıoğlu kimi zaman ülkenin başbakanına, cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler savuruyor, kimi zaman da devleti PKK ile mücadelede seri katil olmakla suçluyor, terörü yüceltiyor, terörle mücadeleyi olabildiğince aşağılıyor.





