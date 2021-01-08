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ABD medyasından ikiyüzlü manşetler!

Dünya üzerinde ve bilhassa Türkiye'deki darbe olaylarını manşetten verdiği skandal manşetlerle bilinen Time dergisi ABD'deki kanlı kongre baskınını 'Demokrasiye saldırı girişimi" kapağıyla verdi.

Güncel / 08 Ocak 2021 Cuma 19:00
ABD medyasından ikiyüzlü manşetler!

Türkiye'deki 12 Eylül darbesini alkışlayan, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin başarısız olmasına üzülen Time dergisi, Amerika'daki kanlı Kongre baskınının ardından "Demokrasiye saldırı girişimi" kapağıyla çıktı.

Amerika, ajanlarını kullanarak dünyanın birçok ülkesinde darbe girişimlerinin içinde bulundu.



Darbelerin mimarı Amerika

Ülke yönetimlerini kendi menfaatleri doğrultusunda dizayn etmeye çalışan Amerikalılar, Türkiye'de de Fetullahçı hainleri kullanarak yönetimin değişmesi için büyük çaba sarf etti.

15 Temmuz'den sonra Time dergisinin kaos kapağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanalara koşan ve darbecileri püskürten millet, iradesine sahip çıktı.

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Amerika'da yayın yapan Time dergisi, "Türkiye darbeye direndi ama şimdi daha kötüsü olabilir." kapağıyla çıktı.

Time dergisi, 12 Eylül 1980 darbesinin ardından da Kenan Evren'in fotoğrafını kapağına taşıdı ve “Türkiye’yi bir arada tutuyor” dedi.



ABD'deki kanlı baskın manşeti: Demokrasiye saldırı girişimi

Time dergisi, Amerika'da Donald Trump'ın çağrısıyla yaşanan darbe girişimini "Demokrasiye saldırı girişimi" olarak kapağına taşıdı.

Kenan EvrenRecep Tayyip Erdoğan

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