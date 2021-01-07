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Türkiye'nin açıklaması ABD'de hazımsızlık yaptı! CNN ve NBC News spikerlerinin ayarı bozuldu

ABD'de Donald Trump'ın destekçileri tarafından kongre salonuna düzenlenen baskın dünyada en çok konuşulan konu oldu. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu bazı göstericiler hayatını kaybetti. ABD tarihine kara bir gece olarak geçen olaylarla ilgili Türkiye'den yapılan "Endişeliyiz" açıklaması, ABD'li bazı gazetecileri rahatsız etti. NBC News spikeri Ankara'dan gelen çağrıları hazmedemeyerek, Türkiye'ye asılsız iddialarla saldırmaya kalktı. CNN muhabirinden ise yaşananlarla ilgili ilginç bir yorum geldi. Canlı yayında konuşan Clarissa Ward, Türkiye'nin ABD Kongresi'ndeki olaylarla ilgili açıklaması ile ilgili "Bu dil, tam da bir kriz veya ayaklanma durumunda bir Ortadoğu şehrinde olan ABD vatandaşlarına yönelik ABD basın açıklamasında görmeye alışık olduğumuz dil." ifadelerini kullandı.

Dünya / 07 Ocak 2021 Perşembe 13:12
Türkiye'nin açıklaması ABD'de hazımsızlık yaptı! CNN ve NBC News spikerlerinin ayarı bozuldu

ABD Kongresi'ne Başkan Donald Trump destekçileri tarafından düzenlenen baskını tüm dünya konuşuyor. Dünya genelinde çeşitli ülkeler ve kurumlar, Washington DC'de yaşanan ve güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin olduğu olaylara tepki gösterdi.

ANKARA: ENDİŞELİYİZ
Türkiye'den de açıklamalar ardı ardına geldi. Dışişleri Bakanlığı, 'Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz.' dedi.

AÇIKLAMALAR RAHATSIZ ETTİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'ABD'deki olayları endişe ile izliyor; tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk; herkese de bunu tavsiye ederiz.' ifadelerini kullandı.

AMERİKALI SUNUCULARIN AYARI BOZULDU
NBC News sunucusu, TBMM Başkanı Şentop'un paylaşımını okurken, Ankara'dan gelen açıklamalar karşısında saldırı pozisyonuna geçti.

Sunucu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında 'Hükümet bir diktatör tarafından yönetiliyor.' diyerek hadsiz ifadeler kullandı. Ayrıca, Türkiye'de gazetecilerin ve demokratik protestocuların hapiste olduğunu iddia etti.

CNN muhabirinden de yaşananlara ilginç bir yorum geldi. CNN canlı yayınında konuşan muhabir Clarissa Ward Türkiye'nin ABD Kongresi'ndeki olaylarla ilgili açıklaması ile ilgili 'Bu dil, tam da bir kriz veya ayaklanma durumunda bir Ortadoğu şehrinde olan ABD vatandaşlarına yönelik ABD basın açıklamasında görmeye alışık olduğumuz dil.' ifadelerini kullandı.

Mustafa ŞentopRecep Tayyip Erdoğan

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