Trump'a bir darbe daha! Senato...!!!

ABD'de başkent Washington'da büyük kaos yaşanırken, Demokratların Senato'da çoğunluğu elde ettiği bildirildi.



Georgia eyaletinde yapılan seçimin ardından Demokrat Raphael Warnock'ın ardından Jon Ossoff'un da kazandığı öğrenildi.



İki koltuğu da kazanan Demokratlar, Kongre'nin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato olmak üzere her iki kanadında kontrol sağladı.



enato'daki Demokrat-Cumhuriyetçi dengesi 50'ye 50 olacak. Oylamalarda eşit sonuç çıkması halinde, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e oy hakkı verilecek. Bir başka deyişle, Senato'nun kontrolü Demokratlarda olacak.