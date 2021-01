Simpsonlar yine bildi! ABD'deki kanlı baskın sonrası dünyayı şaşkına çeviren olay

ABD televizyonlarında ilk bölümü 17 Aralık 1989'da yayınlanan The Simpsons, yine kehanetleriyle olay oldu. Geleceği bilen çizgi film olarak adlandırılan Simpsons, son olarak ABD'dek Kongre baskınını da bildi.



Dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, ikonik çizgi dizinin ABD'deki son durumu da bildiğine dikkat çekti.







1989'dan beri yayında olan ve 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkan Simpsons, gezegeni kasıp kavuran koronavirüs salgını da dahil olmak üzere bir dizi ürkütücü tahmin yaptı.



ABD'de 'iç savaş 2021' etiketiyle atılan tweet'lerde, Simpsonlar dizisinde 20 Ocak 2021'de Homer Simpson'ın bir evin çatısında elinde silahla beklediği hali paylaşıldı. 20 Ocak ayrıca Trump'ın başkanlığı Joe Biden'a teslim edeceği gün.







Ayrıca Kongre binasına giren, üstü çıplak, kafasında bir miğfer olan göstericinin görüntüsü ile yine Sipmsonlar'da üzerinde 'Vali' yazan bir kuşak taşıyan miğferli adamın yan yana görüntüsü, sosyal medyada en çok paylaşılan görseller arasına girdi.



Sosyal medyada en çok paylaşılan görsellerden bir diğeri de Kongre binasına giren yağmacılardan kürsü çalan adamın fotoğrafı ile Homer Sipmson'ın heykel çaldığı sahneden bir kare oldu.







Dizinin hayranlarının farkına vardığı bir diğer kehanet, The Simpsons Movie adlı sinema filminde yer alıyordu.



Gösterime girdiğinde hayranlarının sinema salonlarına akın ettiği filmde, ünlü ailenin yaşadığı yer olan Springfield'in üzerine devasa bir cam kubbenin indiriliyor.







Ünlü çizgi dizinin hayranları, bu kubbeyi, Birleşik Krallık'ta kentten kente uygulanan kademeli kısıtlamalara benzetti.



Birleşik Krallık şu anda koronavirüs kriziyle mücadele etemk üzere bölümlere ayrılmış bir sistem altındadır ve virüs nedeniyle farklı seviyelerde 'risk' olarak sınıflandırılmış ayrı parçalar görülüyor.







Kurallara göre, dördüncü risk seviyesinde bulunan kentler, buradan ayrılamıyor ve diğer kentlere seyahat edemiyor.



The Simpsons Movie'de ise hükümet, Springfield'in tepesine bir kubbe indirerek, kasabanın sakinlerini orayı terk etmemeleri için içeri hapsediyor.



Bu olay, Homer Simpson'ın kasabadaki gölü domuz dışkısıyla kirlettiği ve Çevre Koruma Ajansı'nı kirli bölgeyi karantinaya almak zorunda bıraktığı için gerçekleşiyor.



ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalandığını duyurması, bazı gerçek olayları önceden tahmin eden ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'daki ölüm sahnesini akıllara getirmişti.



Dizinin daha önceki bölümlerinde Trump'ın ölümü işlenmiş, tarih olarak ise 27 Ağustos 2020 işaret edilmişti. Ancak ölüm tarihi olarak işaret edilen 27 Ağustos 2020'de Trump, 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için aday gösterilmişti. Bu kehanet gerçekleşmese de diziyi sosyal medyada dünya gündeminde ilk sıralara taşımıştı.



Ağustos ayında Lübnan'ın başkenti Lübnan'da gerçekleşen korkunç patlamanın ardından, Sipmsons yine tüm dünyada konuşulmuştu.



Daha önce tsunami, Donald Trump'ın başkan seçilmesi, 11 Eylül ikiz kuleler saldırısı, Çin'den dünyaya bulaşan corona virüs gibi olayları yıllar önce yayınlayan Simpsonlar dizisinde Beyrut patlamasının benzeri yayınlanmıştı.



Büyük bir patlama sonucunda liman yakınında yerde oluşan mantar şeklindeki bulutun her yere yayıldığı görülmüştü. Benzer görüntüler yine Sipmsons'ın bir bölümünde de yayınlanmıştı.







Simpsons hayranları Beyrut patlamasının ardından bu görüntüleri paylaşmıştı.



Dizinin hayranları, Çin'in Wuhan kenti yerine Japonya'dan yayılan bir virüsten söz etmesiyle Simpsonlar'ın 27 yıl önce koronavirüsü de tahmin ettiğini düşünüyor.



Dizinin 1993'te yayınlanan bir bölümünde, Japonya'dan yayılan Osaka Flu adlı virüsten söz ediliyor.



Japonya'da meyve suyu işçileri paketleme yaparken, işçilerden biri, 'Müdüre grip olduğumu söyleme lütfen' diyor ve sonra kutunun içine öksürüyor. Böylece virüs, kutuyla birlikte ABD'ye taşınıyor. Ülkede pek çok kişi hastalanıyor.







19 Mart 2000 tarihinde yayınlanan bölümde, Trump'tan 'ABD eski Başkanı' olarak bahsedilmişti. Trump bu bölümün yayınlanmasından yıllar sonra 2016'da ABD Başkanı seçildi ve göreve başladı.



Akıllı telefonlar henüz icat edilmemişken, The Simpsons'ın 1994 yılında yayınlanan Lisa on Ice bölümünde dokunmatik telefon görülümüştü. Logo da ise şu an günümüz teknolojilerini kasıp kavuran apple şirketinin 'elma' şekli bulunuyordu.



1993'teki bir bölümde ise duvardaki tabloda ikiz kulelere benzer bir yapının dumanlar altında olduğu görülüyor.