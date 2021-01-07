İşte CHP'nin sözde tarafsız hocaları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'yu ataması CHP ve yasadışı sol örgütlerin provokasyonuyla bir isyan dalgasına dönüştü. Bulu'nun rektör olarak atanmasını eliştiren CHP yönetimi, yıllarca çeşitli üniversitelerde rektörlük ve akademisyenlik yapmış onlarca isme partinin çeşitli kademelerinde görev verdi. Rektörlerin siyasi bir kişiliğinin olmaması gerektiğini savunan CHP'de siyaset yapanların büyük bir kısmının akademi kökenli olması da dikkat çekiyor. Özellikle CHP'ye yakınlığı ile bilinen eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından rektör olarak atanan isimlerin bugün CHP saflarında boy göstermesi CHP'nin Bulu'nun rektörlüğüne karşı çıkma gerekçesini de çürütüyor.



CHP ve yasadışı sol örgütlerin desteğiyle 'siyasi kişilikli rektör istemiyoruz' diye ayağa kalkan provokatörlerin kendilerine arka çıkan CHP çizgisinde bir rektörün atanması karşısında da aynı tepkiyi verip vermeyeceği merak konusu oldu.



İşte Prof. Bulu'ya karşı çıkanların görmek istemediği CHP'li akademisyenler:



- Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, 2004'de rektör oldu. Uzun yıllar rektörlük yaptıktan sonra CHP rozetini takarak Aydın'dan milletvekili yapıldı. CHP milletvekilliğinin ardından yeniden SDÜ'ye döndü.



- 28 Şubat sürecinde başörtülü öğrencileri üniversitelere almayan YÖK eski Başkanı Kemal Gürüz, CHP'de danışmanlık yaptı. Gürüz, sık sık CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor.



- Prof. Dr. Nur Serter, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevindeyken 28 Şubat sürecinde başörtülü öğrencilerin başlarını açmaları için ikna odaları kurdu. Serter, üniversite macerasının ardından CHP'de iki dönem milletvekilliği yaptı.



- Binnaz Toprak, Boğaziçi Üniversitesi'nde uzun yıllar akademisyenlik yaptı. 2011 Genel Seçimlerinden sonra CHP'den İstanbul milletvekili olarak TBMM'ye girdi.



- ODTÜ eski Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut, CHP Grup Toplantısı'na katıldı. Cübbesiyle çıktığı kürsüden YÖK Kanunu'nu eleştirdi. Akbulut'un ismi, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçti.



- 28 Şubat sürecinde üniversitelerde başörtü yasağını ilk uygulayan isim olan İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'adalet' yürüyüşüne katılmıştı. Kemal Alemdaroğlu ve Kemal Gürüz'ün katıldığı 2003 yılındaki Cumhuriyet'in 80. yılı yürüyüşlerinde 'Ordu Göreve' pankartı açılmıştı.