CHP'nin becerikli koruması! Koray Aslan'ı tanıyorsan ihale alman kolay

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumalığını yapan Koray Aslan'ın aracı olduğu 330 adet hizmet ve itfaiye araçları ihalesini Engin Ertaç kazanmıştı. Gönderdiği araçların kilometreleriyle oynayan, ihale şartnamesine uymayan ve bir dönem İstanbul'dan CHP milletvekili adayı olan Ertaç buna rağmen belediyeden hak edişlerini günü gününe almıştı.



SEÇER'E BÜYÜK TEPKİ



SABAH'ın skandalı ortaya çıkarmasından sonra Mersinliler başkan Seçer'e büyük tepki gösterdi. Hatta bununla da kalmayan ve ismini açıklamayan bir vatandaş Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunarak ihalenin iptal edilmesini istedi. Suç duyurusunda bulunan vatandaş şikayetinde şu ifadelere yer verdi:



HAKSIZ KAZANÇ İADE EDİLMELİ

'Engin Ertaç araçların büyük bir bölümünü teslim etmedi. Ettiği araçlar da sıkıntılı. Hatta bir tanesi daha önce Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetinde çalışmış. Kendisi galeriden satın almış. Kilometresi ile oynamış. Tespit edilince düşürüp tekrar getirilmiş. Bu da tespit edilince aracın plakası değiştirilip tekrar hizmete göndermiş. Engin Ertaç şartnamelerini tam olarak yerine getirememesine rağmen ödemelerini almaktadır. Bir vatandaş olarak bu durum beni bir hayli üzdü. Şikayetçiyim. Engin Ertaç'ın aldığı ihale iptal edilmeli. Haksız kazanç varsa iade etmeli.'