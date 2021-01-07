AK Parti'den 'Amerika Birleşik Devletleri' açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama geldi. Ömer Çelik, 'Dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de demokratik süreçlerin üstünlüğünü ve hukukun meşruiyetini savunuyoruz. Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir. Kesinleşmiş seçim sonuçlarını ve hukuku tanımayan eylemler meşru değildir.' dedi.



HERKES HUKUKA RİAYET ETMELİDİR



Ömer Çelik, 'Demokratik süreçleri ve kurumları kırılgan hale getirmek, bir topluma ve dünyaya verilebilecek en büyük zarardır. Şiddete başvurulması hiçbir şekilde kabul edilemez. Herkes halk iradesinin üstünlüğüne ve hukuka riayet etmelidir.' ifadelerini kullandı.



ŞİDDETE BAŞVURAN PROTESTOLAR YANLIŞ VE HUKUKSUZDUR



Çelik, 'ABD'de yaşanan olaylarda seçim sonuçlarını tanımayıp şiddete başvuran protestolar yanlış ve hukuksuzdur. Demokratik süreçlerin üstünlüğüne karşı çıkmak meşru değildir. Şiddet asla bir hak arama yöntemi değildir. Herkesi demokratik değerlere saygılı olmaya davet ediyoruz.' sözlerini kullandı.