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ABD'de Kongre baskınının yankıları sürüyor! Beyaz Saray'dan 3 isim peş peşe istifa etti!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bugün yaşanan tarihi Kongre baskınının ardından olayın yankıları sürmeye devam ediyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Senato oturumunda Kongrenin basılmasını kınamış ve 'kara gün' söyleminde bulunarak durumun vahametine dikkat çekmişti. Pence'nin açıklamalarından kısa bir sonra ise Beyaz Saray'dan 3 istifa geldi.

Dünya / 07 Ocak 2021 Perşembe 09:00
ABD'de Kongre baskınının yankıları sürüyor! Beyaz Saray'dan 3 isim peş peşe istifa etti!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bugün yaşanan tarihi Kongre baskınının ardından olayın yankıları sürmeye devam ediyor.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Senato oturumunda Kongrenin basılmasını kınamış ve 'kara gün' söyleminde bulunarak durumun vahametine dikkat çekmişti. Pence'nin açıklamalarından kısa bir sonra ise Beyaz Saray'dan 3 istifa geldi.



Trump'ın eşi Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Stephanie Grisham, olaylar nedeniyle görevinden ayrıldığını açıklayarak ilk istifa eden isim oldu.



Bir dönem Beyaz Saray Sözcülüğü görevini de yürüten Grisham yaptığı açıklamada, görevini memnuniyetle yaptığını ancak bugünkü olayların ardından istifa kararını aldığını kaydetti.



ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANININ DA İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜ İDDİASI

Öte yandan Amerikan basınına yansıyan iddialara göre, Beyaz Saray'daki başka isimler de istifalarını açıklamayı planlıyor.



İddialara göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Matt Pottinger ve Beyaz Saray Özel Kalem Yardımcısı Chris Liddell da görevinden ayrılmayı düşünen diğer isimler arasında yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri

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