5 kişi bir Erdoğan etmiyor!

Kadir Has Üniversitesi tarafından yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rakiplerine fark attı. Erdoğan'ın karşısındaki 5 aday ancak Erdoğan kadar oy alabildi.