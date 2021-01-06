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Rusya'dan skandal Azerbaycan adımı!

Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın savaşı kaybetmesinin yankıları devam ederken bölgede hem Rusya'dan hem de Erivan yönetiminden skandal adımlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Moskova'dan gelen bir hamle ortalığı ayağa kaldırdı.

Dünya / 06 Ocak 2021 Çarşamba 10:59
Rusya'dan skandal Azerbaycan adımı!

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki kirli emelleri sürerken Erivan yönetimi adeta bölgeden çıkmak bilmiyor.



Ermenistan Dışişleri bakanı Ayvazyan, Dağlık Karabağ'a gelerek Ermeni güçlerinin temsilcileri ile görüştü.



Ermenistan Ekonomi Araştırma Enstitüsü müdürü Andranik Tevanyan, 'Paşinyan Türkler için bulunmaz bir nimet...onun sayesinde Ermeni ordusu DeFacto olarak yok oldu. Biz artık şartlı olarak bağımsız devletiz, güvenliğimizi Putin sağlıyor'' dedi.

Rusya, Azerbaycan'a mayın temizleme timi gönderdi. Bugünden itibaren Rus uzmanlar Ağdam bölgesinde göreve başladı.



Türkiye'nin bölgede Azerbaycan'a desteği ise devam ediyor. Dün Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Kara Kuvvetlerimizin mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan Ordusu'na destek sağlamaya başladı' denildi.



Ermenistan'ın 6 yıldan fazla esir tuttuğu Azerbaycanlı Esgerov ve Guliyev'in itirafları ise gündeme bomba gibi düştü. Guliyev, 'Parmaklarımı kırdılar, Gün içerisinde sadece yarım saat hava alıyorduk. Tek kişilik hücrede kaldım. Ümidimi hiç kaybetmedim. Hem mahkemede hem de hapishanede hep dedim ki bir gün Azerbaycan askeri gelecek' dedi.



Rusya yeni bir skandal ile esasında Dağlık Karabağ'daki niyetini açıkça itiraf etti. Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ ile ilgili yayınladığı resmi haberde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' ifadesini kullandı. Haber büyük yankı uyandırdı.



Rusya Savunma Bakanlığı, gelen tepkiler üzerine 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' (HKP) ibaresini kaldırdı



Ermenistan'ın sahadaki yenilgisi spor alanına da taşınmış durumda. Azerbaycanlı dünyaca ünlü satranç ustası Teymur Recebov, Uluslararası 'Airthings Masters” finalin ikinci gününün ikinci maçında Ermeni takibi Aronyanı mağlup etti.

ErmenistanAzerbaycan

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