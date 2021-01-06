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Mutasyonun ilk defa görüldüğü İngiltere felaketi yaşıyor!

Yeni tip koronavirüs salgınının mutasyonlu bir türünün görüldüğü İngiltere adeta felaketi yaşıyor... Açıklanan verilere göre, İngiltere'de son 24 saatte 62 bin 322 vaka tespit edildi, 1041 kişi hayatını kaybetti.

Dünya / 06 Ocak 2021 Çarşamba 21:02
Mutasyonun ilk defa görüldüğü İngiltere felaketi yaşıyor!

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 62 bin 322 Kovid-19 vakası tespit edildi. Böylece "bugüne kadar günlük en yüksek vaka sayısına" ulaşıldı.

1041 kişinin daha hayatını kaymesiyle toplam can kaybı sayısı 77 bin 346'ya çıktı.

HASTANELERDE 30 BİNDEN FAZLA KOVİD-19 HASTASI VAR

Sağlık Bakanı Matt Hancock, parlamentoda yaptığı açıklamada, hastanelerde 30 binden fazla Kovid-19 hastası bulunduğunu, sağlık hizmetlerinin "önemli bir baskı" altında olduğunu söyledi. Ülkede Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı.

Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girerken Başbakan Boris Johnson halktan "sokağa çıkmamalarını" istemişti.

İngiltere

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