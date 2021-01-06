Muharrem İnce CHP'den istifa mı ediyor? Kurucular kurulu ile kritik toplantı...

Muharrem İnce, parti kurma çalışmalarına hız verdi. İnce, bugün Yalova'daki evinde gizlice kurucular kurulundaki isimler ile bir araya geldi. Toplantıda, kurulacak parti için atılacak adımlar konuşuldu. İnce'nin CHP'den istifa süreci de bu toplantıda masaya yatırıldı.



İNCE BU HAFTA İÇİ İSTİFA EDECEK



A Haber televizyonundan İlter Yeşiltaş'ın son dakika olarak aktardığı bilgilere göre; Muharrem İnce bugünkü toplantıda istifa süreci ile ilgili kararını da verdi. İnce, yıllarını verdiği CHP'den bu hafta içi istifa ederek ayrılacak.



OCAK AYI SONUNA KADAR PARTİ KURMAK İSTİYOR



Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in A Haber ekranlarında aktardığı bilgilere göre ise, Muharrem İnce bu ayın sonuna kadar partisini kurmak istiyor. İnce, partisinin resmi başvurusunu ocak ayı sonuna kadar yapacak.



İNCE, MEMLEKET HAREKETİ İLE GEMİLERİ YAKMIŞTI



Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olmuştu. İnce, CHP'nin bugüne kadar eriştiği en yüksek oy oranını alırken, parti içinde Kılıçdaroğlu ile karşı karşıya gelmişti. İnce, Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık görevini kendisine bırakmasını istediğini bildirmişti. Gerilim sonrası İnce, parti içinde beklediğini bulamayınca Memleket Hareketi kapsamında 81 ili gezme kararı almıştı. İnce, il ziyaretleri sırasında CHP'ye sert eleştiriler yöneltmiş, parti kurma düşüncesini dile getirmişti.