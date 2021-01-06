Külliye'de önemli kabul!

Başkan Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı resmi törenle karşıladı. İki lider baş başa ve heyetler arası görüşmelerden sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı resmi törenle karşıladı. İki ülkenin marşlarının okunmasının ardından Rama, askerleri selamladı.
Başkan Erdoğan ve Edi Rama'nın baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası toplantı yapılacak. Daha sonra ortak basın toplantısı düzenlenecek.