Karamollaoğlu'nun Boğaziçi değerlendirmesi!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.



Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasından sonra yaşanan gelişmelere de değindi.



'BU ŞEKİLDE TAYİNLERİ DOĞRU BULMUYORUM'



Üniversiteye yapılan atamayı doğru bulmadığını söyleyerek öğrenci protestolarına destek veren Karamollaoğlu, 'Yandaş tayininden vazgeçeceksiniz. Bundan dolayıdır ki siz belirli mevkilere sizinle siyasi bağı olanları tayin etmeyi önemserseniz çok büyük hatalar yaparsınız. Şu anda yandaş tayini bir kural haline geldi. Geçmişte AK Parti'de aday olduysanız, sivil hayata döndüğünüzde size itibar ediliyor. Boğaziçi gibi bir üniversiteye bu şekilde tayinlerin doğru olmadığı kanaatindeyim. Eskiden de bu konuda birçok kez hatalar yapıldı. Onun için şöyle bir teklifimiz var; Rektör atamalarının, Üniversite Mütevelli Heyetleri oluşturulsun, onların tercihleri ile atamalar yapılsın.' ifadelerini kullandı.



'PROTESTOLAR MAKULDÜR, MANTIKLIDIR'



Karamollaoğlu'na, dün gösteriler sırasında polis tarafınn kampüs kapısına kelepçe takılmasına ilişkin görüşleri soruldu.



Karamollaoğlu, 'Gençleri yakalayamadılar, üniversitenin kapısına mı taktılar onu bilemem. Ama biraz garipçe bir şey. Gençlerin, üniversite mensuplarının veya çocukları o üniversitede okuyan ailelerin bu yaklaşıma tepki göstermeleri makuldür, mantıklıdır.' dedi.



