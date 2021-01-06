USD (Alış - Satış) : 7,39 - 7,40 EURO (Alış - Satış) : 9,07 - 9,08

İstanbul Valiliği Boğaziçi Üniversitesi'nde gösteri yapılmasını yasakladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Boğaziçi Üniversitesi önünde bugün yapılmak istenen eylemler için açıklama yaptı. Vali Yerlikaya, “Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi amacıyla her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır” dedi

Güncel / 06 Ocak 2021 Çarşamba 09:04
İstanbul Valiliği Boğaziçi Üniversitesi'nde gösteri yapılmasını yasakladı

Boğaziçi Üniversitesi Giriş Kapısı önünde rektör atamasına karşı 3 gün önce yapılan protesto gösterileri sırasında marjinal sol örgütü DHKP-C marşları söyleyip ardından 'Katil polis' sloganları atan eylemciler, polise mukavemet gösterdi. Gösteri sırasında şiddet olayına karıştığı tespit edilen 28 şüpheliden 22'si 13 ilçede yapılan operasyonlar sonucu gözaltına alındı. Sadece 4 kişinin Boğaziçi Üniversitesi olduğu tespit edilen şahıslardan DHKP-C ve MLKP başta olmak üzere terör örgütleriyle iltiksatlı olduğu ortaya çıktı.

Marjinal Sol terör örgütleri sempatizanları tarafından provoke edilmek istenen protesto gösterisinden sonra bazı sivil toplum kuruluşları ve dernekler de olayı kaşırcasına dün eylem çağrısında bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açılamada bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bugün toplanma çağrıları yapılmak istendiğine değindi.

2 İLÇEDE YASAK 'SUÇ TEŞKİL EDECEK DAVRANIŞTAN ÇEKİNELİM'

Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada şunlara vurgu yaptı: Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek, bu ilçelerimizde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır. Değerli hemşehrilerim, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve kanunlar önünde herkes eşittir. Bütün vatandaşlarımızdan beklentimiz; konusu suç teşkil edecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınılması ve aklıselim davranılmasıdır. Güvenlik güçlerimiz, hepimizin huzur ve güvenliği için daima görev başındadır. Gücünü milletimizin engin sevgisi ve yasalarımızdan alan polisimiz; her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir.

SarıyerBeşiktaşAli Yerlikaya

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARININ BİLİNMEYENLERİ

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı