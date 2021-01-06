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BURSA İNGİLİZCE KURSU DİL KURSU

1984 yılında akademik kariyere sahip hocalarımız tarafından kurulan Akademik Batı Dilleri yetişkinlere özgü eğitim içeriğini oluşturmuştur.

Eğitim / 06 Ocak 2021 Çarşamba 21:06
BURSA İNGİLİZCE KURSU DİL KURSU

Tecrübeli eğitmen kadrosu ve Londra merkezli The Academic Publishing yayınevimize ait özgün yayınları ile Bursa İngilizce Kursunda eğitim vermeye devam ediyor.

Bursa İngilizce Kursu İngilizce Dil Kursu programı,yurt içi ve yurt dışında önemli üniversitlerde görev alan akademik kökenli hocalar tarafından aktüel konuları içeren yayınlar kullanılarak, İngilizce'nin dört temel becerisi olan reading, listening, wrinting ve speakingesas alınarak oluşturulmuş eğitim sistemiyle zaman kaybetmeden İngilizce öğrenebilirsiniz.

İngilizce eğitim programılarında dört temel becerinin birbirine harman edildiği uygun içerikli bir yöntem izlenirken,speaking derslerinde native hocalarımız Amerikan ve İngiliz aksanı başta olmak üzere Dünyanın çeşitli bölgelerinde konuşulan farklı aksanlarada yer vererek ingilizcenin bütün aksanlarına aşina olmayı sağlamaktadır.

İngilizce eğitim süresi boyunca Bursa İngilizce Dil Kursu öğrencilere okuma parçalarında iş hayatlarında ve akademik kariyerinde kullanabilecekleri hedef kelime bilgilerini içeren metin incelemeleri gerçekleştirilmektedir. Kurumsal yazışmalar,tutanak metinleri,gazete ve dergilerdeki içeriklerve üst düzey bilimsel yazılar gibi farklı konu içerikli metinleri okuyarak yeni kelimeler öğrenerek İngilizce eğitiminde zengin bilgi birikimine ulaşmanızı sağlar.

İngilizce eğitimini sadece dil bilgisi öğretmek olarak değil kültür olarak öğretmeyi hedeflememiz sebebiyle İngilizcenin doğasında bulunan phrase,collocation,phrasalverb gibi ingilizcenin özel kelime yapılarını inceleyen semantics üzerine yoğunlaşan eğitim sistemimizle ingilizcenin genel yapısını ve tüm detaylarını öğrenebileceksiniz. Bunun dışında kapsamlı ders programlarımızla okuduğunu anlama,kelime,dilbilgisi, yazma becelerileri geliştirmede nitelik kazandırmak amaçlanır, writing, speaking gibi üretken becerilerinizin en üst seviyeye çıkması sağlanır.

En iyi Bursa İngilizce Dil kursunda pek çok üniversite öğretim görevlisi, öğretim üyesi, gazeteci, bürokrat, üst düzey kurum yöneticileri, kamu ve özel sektörde görevli personeleğitimlerini tamamlamıştır. Bursa İngilizce Kursu eğitimleritecrübeli eğitim kadrosu ve nitelikli yayınlarıyla İngilizce eğitimini en kapsamlı şekilde almanızı sağlayarak nitelikli İngilizce öğrenme konusunda öğrencilerine en iyi eğitim metodunu uygulamaktadır.

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