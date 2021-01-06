Başkent'te sağanak etkili oldu!

Ankara’da, öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, kenti olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti. Peki, Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Ankara genelinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, akşam etkisini artırdı. Aniden bastıran sağanakta cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
Cadde ve sokaklarda biriken sular nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte zorluk çekti.
ANKARA HAVA DURUMU
Ankara'da havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise gün içerisinde 10 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor.