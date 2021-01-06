Bakan Koca DSÖ ile görüşecek!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Koca'nın, Kluge ile yapacağı görüşmede İngiltere'deki mutasyon ve aşı çalışmaları başta olmak üzere yeni tip koronavirüs salgınının seyrine yönelik son gelişmeler ele alınacak.



Öte yandan Bakan Koca, 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.