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Avrupa'da yeni salgın alarmı!

Almanya'nın bazı bölgelerinde tespit edilen kuş gribinin yayılmasını engellemek için 62 bin hindi ve ördeğin katledilmesine karar verildi.

Dünya / 06 Ocak 2021 Çarşamba 12:09
Avrupa'da yeni salgın alarmı!

Almanya Cloppenburg'daki yetkililerin eyalette ölü bulunan kuşlar arasında H5N8 virüsünün tespit edildiğini doğrulamasının ardından, virüsün diğer çiftliklere yayılmasını önlemek amacıyla 62 bin hindi ve ördeğin öldürülmesine karar verildi.

Cloppenburg yerel hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lower Saxony eyaletindeki kuşlarda 'kuş gribi' olarak bilinen H5N8 virüsüne rastlanması üzerine, ülkenin kümes hayvanı üretiminin merkezi olarak bilinen bölgede toplu itlaf kararı alındı.

Göç eden yabani hayvanlar tarafından taşındığı tahmin edilen virüsün diğer çiftliklere yayılmasını engellemek üzere, Almanya'da geçen ay da yaklaşık 29 bin kümes hayvanının öldürülmesi kararı alınmıştı.

Bunun yanında, kitlesel kümes hayvanı üretiminde bulunan İngiltere ve Fransa'da kuş gribinden etkilenen ülkeler arasında.

Şimdiye kadar kuş gribi virüsünün tespit edildiği Avrupa ülkeleri arasında Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere, Danimarka, İsveç, Polonya, Hırvatistan ve Ukrayna yer alıyor.

Öte yandan, Hindistan'ın bazı bölgeleri de dahil olmak üzere Asya ülkeleri de kuş gribi korkusundan etkilendi.

HindistanDanimarkaİngiltereHırvatistanBelçika

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