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Ankara'da kritik zirve! İmzalar atıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Güncel / 06 Ocak 2021 Çarşamba 18:36
Ankara'da kritik zirve! İmzalar atıldı!

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Arnavutluk dost ve kardeş, müttefik bir ülkedir. Bizler asırlar boyunca birlikte yaşamış, birlikte mücadele etmiş, tarihe silinmez izler bırakmış iki ülkeyiz.

Bugün Arnavutluk'un her köşesinde ortak tarihimize ve kültürümüze ait birçok izler görebilirsiniz. İlhamını kadim tarihimizden alan bu bağları daha da güçlendirmeyi kendimize görev addediyoruz.

Başbakan Rama'yla görüşmelerde ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Ziyaret vesilesiyle yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kurulmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladık. Böylelikle ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Sayın Başbakan'la görüşmelerimizde ikili konuların yanında bölgesel meseleleri de ele aldık.

'TÜRKİYE OLARAK ARNAVUT KARDEŞLERİMİZİN YARDIMINA KOŞTUK'

Arnavutluk 1 Ocak itibarıyla Karadeniz Ekonomik İşbirliği Dönem Başkanlığını üstlenmiştir. Arnavutluk 2 büyük deprem yaşadı. Geride acı, yıkım ve gözyaşı bırakan 2 depremden sonra Türkiye olarak Arnavut kardeşlerimizin yardımına koştuk.

Elimizdeki tüm imkanları Arnavutluk halkı için seferber ettik. Ayrıca evleri yıkılan kardeşlerimiz için konut inşa etme kararı aldık. İnşallah inşaatı 2021 Ağustos ayında tamamlayıp bu konutları inşaat sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz.

Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden Arnavut kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ekonomik ilişkilerimizi de değerlendirme fırsatı bulduk. Türkiye Arnavutluk'un en büyük 4. ticaret ortağıdır.

Toplam 3.5 milyar dolarlık yatırımla Arnavutluk'taki en büyük dış yatırımcı konumundayız. Arnavutluk'ta faaliyet gösteren 600'ü aşkın firmamız yaklaşık 15 bin Arnavut kardeşimize istihdam sağlıyor.

Ekonomik işbirliğimizi de yeni bir boyuta taşımayı öngörüyoruz. TİKA vasıtasıyla Arnavutluk'ta yaklaşık 20 milyon avro değerinde 500'ün üzerinde restorasyon projesini hayata geçirdik. İşkodra şehrindeki tarihi Kurşunlu Camii'nin restorasyonuna ilişkin imzalar atıldı.

Arnavutluk

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