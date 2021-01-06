AK Parti'den 3 isme suç duyurusu!

AK Parti, eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ, Gazeteci Can Ataklı ve Fikri Sağlar için savcılıklara giderek 81 ilde suç duyurusunda bulunacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmesi için 'çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım' diyerek halkı eyleme, sokak hareketlerine teşvik etmeye çalışan Ataklı'nın ifadeleri tartışma konusu olurken hemen peşinden Genelkurmay eski Başkanlarından İlker Başbuğ'un 27 Mayıs darbesini meşrulaştırmaya çalışan ifadeleri vesayet tartışmalarını alevlendirdi.



FİKRİ SAĞLAR'IN AÇIKLAMALARI DA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI



CHP'li Sağlar: Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum ideolojik ve militanca takanlar var



CHP'li Fikri Sağlar Halk TV'de başörtülü hakim ve savcılar hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Sağlar, 'Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli' dedi.



Tüm bu açıklamaların ardından AK Parti 81 ilde 3 isim için savcılıklara suç duyurusunda bulunma kararı aldı.



