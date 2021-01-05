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TSK'nın yeni gözdesi Baybars!

Yerli ve milli üretimde tarih yazan savunma sanayi BAYBARS ile dikkat çekti. Havada ve denizde dünya pazarını etkileyen atılımlar yapan Türkiye, insansız kara aracı BAYBARS'ın ilk prototipini de üretti.

Güncel / 05 Ocak 2021 Salı 11:37
TSK'nın yeni gözdesi Baybars!

ABD'nin yaptırımları karşısında da Başkan Erdoğan ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından vurgulanan yerli üretimde yeni bir hamle geldi. Türkiye'nin yerli ve milli insansız kara aracı BAYBARS görücüye çıkıyor.

Mühendis ve tasarımcılardan oluşan 4 kişilik ekip tarafından 1.5 yılda üretilen BAYBARS, tasarlanan tekerlek yapısı ve iletişim sistemiyle ön plana çıkıyor. BAYBARS özgün tasarımı sayesinde göreve göre robotik kol, ateşli silah mekanizması, hassas ses dinleme kulesi vb. parçalar kolayca takılabiliyor.

Güçlendirilmiş yürüyüş sistemleri ile araç, arazi ve yol koşullarında üstün performans özellikleri sergiliyor.

''GENİŞ KULLANIM ALANI SUNUYOR.''

Ayaklara ve yüzgeçlere dönüşebilen tekerlekli modüler sistemi ile milli savunma alanında keşif, gözetleme, bomba imha, öncülük ve gerektiğinde düşmanı etkisiz hale getirme faaliyetlerinin yanı sıra Afet ve arama kurtarma çalışmalarında ve uzay endüstrisi ve çeşitli alanlarda kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

''HER ARAZİYE UYGUN TEKERLEK''

Tekerlekleri kapalı konumda iken düz arazileri hızlı ve kolay bir şekilde aşabilen BAYBARS'ın, engebeli arazilerde ise tekerleklerinin açılarak ayaklara dönüşmesi hareket ve manevra kabiliyetini arttırıyor.

360 derece hareket kabiliyetli olan BAYBARS kara aracı olarak tasarlansa da Amfibik yani suda hareket etme özelliği de vardır. BAYBARS, 7kg ağırlığı ile taşınabilirliği kolay bir insansız kara aracıdır. Hafif olmasına karşın 4 elektrikli motora sahip olan BAYBARS, kesintisiz 180 dakika boyunca görevini icra edebilmektedir. Ayrıca elektrikli olması sayesinde çok düşük termal iz özellikleri göstermektedir.

''ARTIRILABİLİR İLETİŞİM MENZİLİ''

Baybars'ın bir diğer özgün özelliği, wi-fi sinyallerinin kesintisiz bir şekilde ulaştırmasını sağlayan ayrılabilir mesh yönlendiricileri mobil robotun üzerine yer almaktadır. Uzaktan kumanda ile takip edilen mobil robot kapalı alanlarda hareket ederken, sinyalin azaldığı noktalarda üzerinde konuşlanan wi-fi yönlendiricileri istenen yere bırakarak yoluna devam etmektedir. Böylece iletişimin kesileceği ya da zayıflayacağı noktalara araç üzerinde bulunan wi-fi mesh yönlendiricileri bırakarak bir iletişim zinciri kurmaktadır. Bu şekilde kapalı alanlarda iletişim kaybının önüne geçilmektedir.

Özetle, tasarladığımız sistem, mobil robotun üzerinde taşıdığı wi-fi yönlendiriciler ile kendine özgü bir iletişim mesh ağını kurmasıdır.

BAYBARS ile sesli ve görüntülü iletişim kurmakta mümkündür. Uzaktan kontrol edilen insansız kara aracı BAYBARS, 1080p gece görüş kamerası sayesinde her koşulda göreve hazır.

İsmail Demir

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