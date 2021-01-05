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Peskov'dan Türkiye itirafları!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, devlet görevine ilk başladığı zamanlarda birkaç kez Türkiye'den Rusya’ya kendi sürerek otomobil götürdüğünü anlattı. Türkiye’deki çalışmalarını da anımsayan Peskov, " O zaman neredeyse Sovyetler Birliği zamanında olduğu gibi ‘bağımsızlık geçit töreni’ (Sovyetler Birliği’nin dağılma süreci) başlayacaktı. O dönem Putin gelmeseydi, ülkemiz dahi olmayacaktı. Tüm bunlara tanıklık ettim” dedim

Dünya / 05 Ocak 2021 Salı 18:52
Peskov'dan Türkiye itirafları!

Peskov, devlet görevine ilk başladığı ve memurlar için bugünkü kısıtlamaların olmadığı zamanlarda birkaç kez Türkiye'den Rusya’ya kendi sürerek otomobil götürdüğünü anlattı. Kremlin Sözcüsü, “Devlet görevine kısıtlamalar olmadığı zaman başladım. Daha o zamanlar Dışişleri Bakanlığı’nda, devlet görevindeyken farklı birçok işle uğraşmıştık. O zamanlar maaşlar çok düşüktü ve bu nedenle (yeterli gelir için) çok ciddi çaba sarf etmek gerekiyordu” diye konuştu.

'ÜLKENİN TAMAMI BU İŞLE UĞRAŞIYORDU'

Peskov, çabalarının ne yönde olduğu sorusuna, “Bir şeylerle ticaret yapmaya, alıp satmaya çalışıyorduk, o zamanlar ülkemizin tamamı bu işlerle uğraşıyordu” yanıtını verdi ve devam etti: “Benim şahsen bir-iki defa Türkiye’den, Ankara-Moskova istikametinde direksiyona geçerek otomobil götürdüğüm oldu. Dolaşarak Bulgaristan, Romanya, Moldova, Ukrayna üzerinden, ayrıca feribotla gidilebiliyordu. O zamanlar diplomatlar birkaç ayda bir otomobil gümrük vergisinden muaf tutuluyordu. Ve bu bir işe dönüşmüştü, 3-5 yıllık otomobil satın alıp, sürerek gidiyorduk.”

'PUTİN GELMESEYDİ ÜLKEMİZ OLMAYACAKTI'

Kendisi dahil herkesin bundan geçtiğini söyleyen Peskov, “Şu anda çok saygın insanlar olan arkadaşlarım var, o zaman İstanbul’dan yola çıkıyor, otobüslerde 2 gece Çerkizovskiy Pazarı’na (Moskova’da her türlü mal ve ürünün satıldığı ünlü büyük pazar) götürdükleri hurçların üzerinde uyurlardı. Hepimiz bundan geçtik, burada özel bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki çalışmalarını da anımsayan Peskov, şunları anlattı: “Ankara'da çalışırken, Rusya Federasyonu'ndan bağımsızlıklarını ilan etmek isteyen, dünya genelinde kendi sözde büyükelçiliklerini açma niyetinde olan çeşitli cumhuriyetlerin faaliyetlerini izliyorduk. O zaman neredeyse Sovyetler Birliği zamanında olduğu gibi ‘bağımsızlık geçit töreni’ (Sovyetler Birliği’nin dağılma süreci) başlayacaktı. O dönem Putin gelmeseydi, ülkemiz dahi olmayacaktı. Tüm bunlara tanıklık ettim.”

RomanyaRusya FederasyonuUkraynaBulgaristanMoldova

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