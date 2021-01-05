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Özel hastanelerde de aşı yapılacak!

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, "MHRS Kullanıcı Bilgileri" başlıklı yazı, ülke genelinde İl Sağlık müdürlüklerine gönderildi. Buna göre koronavirüs aşısı özel hastanelerde de yapılabilecek.

Sağlık / 05 Ocak 2021 Salı 15:41
Özel hastanelerde de aşı yapılacak!

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, 'MHRS Kullanıcı Bilgileri' başlıklı yazı, ülke genelinde İl Sağlık müdürlüklerine gönderildi. Buna göre koronavirüs aşısı özel hastanelerde de yapılabilecek.

Bakanlıkça uygulanacak Kovid-19 aşısı, Aile Sağlığı Merkezleri ile kamu ve üniversite hastaneleri ile özel hastanelerde (Kamu/Vakıf) oluşturulacak Kovid-19 aşı uygulama birimlerince yapılacak. Aşı olacak vatandaşlar ise bu birimlere MHRS üzerinden alacakları randevuyla başvuracak.

BAKANLIĞA BİLDİRİLMESİ GEREKECEK

Halihazırda MHRS üzerinden Aile Sağlığı Merkezlerine ve Bakanlığa bağlı kamu hastanelerine randevu veriliyor. Kovid-19 aşısı uygulama süreciyle birlikte ilk kez özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de MHRS'ye dahil edilmiş olacak.

Aşı uygulamasının MHRS üzerinden randevulu yapılması için sistemde kayıtlı olmayan özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de MHRS'ye tanımlanacak. Bu kapsamda MHRS işlemlerini yürütebilecek yetkinliğe sahip bir personelin MHRS sorumlusu olarak Bakanlığa bildirilmesi gerekecek.

MHRS sorumlusu bilgileri, özel hastaneler ve üniversite hastanelerinde görevli Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) yetkilileri tarafından 'aktif.saglik.gov.tr' adresinde bulunan 'MHRS Sorumlusu Tanımlama' ekranına tanımlanacak.

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