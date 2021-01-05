Koronavirüste sevindiren gelişme!

Artan vaka sayılarında düşüşü sağlamak, sosyal hareketliliği en aza indirmek için hafta içi 21.00 ve hafta sonu kısıtlamaları vaka sayılarındaki düşüşünü sağladı. 4 günlük yılbaşı kısıtlaması İstanbul risk haritasının rengini değiştirdi.











HARİTADA KIRMIZI RENK YERİNİ YEŞİLE BIRAKTI



Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Aralık ayı başındaki yüksek hasta ve vaka sayısı son günlerde azalma eğiliminde... Covid-19 tedbirleri kapsamında, sosyal hareketliliğin azaltılması amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, salgın yayılımının düşmesiyle sonuç verdi.



İstanbul'un tüm semtlerinde yaklaşık bir ay önce kırmızı olan salgın haritası an itibarıyla yeşilenmiş durumda... Sağlık çalışanları, filyasyon ekiplerinin yoğun çalışmaları, vatandaşların sabrı ve sağduyusu sayesinde renk ve vaka düşüşü sağlandı. Gelen aşıların klinik denemeleri olumlu sonuçlanması doğrultusunda umut tazelendi.