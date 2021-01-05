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Koronavirüste sevindiren gelişme!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında üst düzey tedbirler alındı. Bu tedbirler, kırmızı olan salgın haritasındaki renk değişimini ortaya koydu. 2020 yılının ilk günlerinden beri dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde etkisi kış aylarıyla birlikte hızla artan koronavirüs salgınıyla ilgili bu gelişme sevindirdi.

Güncel / 05 Ocak 2021 Salı 18:18
Koronavirüste sevindiren gelişme!

Artan vaka sayılarında düşüşü sağlamak, sosyal hareketliliği en aza indirmek için hafta içi 21.00 ve hafta sonu kısıtlamaları vaka sayılarındaki düşüşünü sağladı. 4 günlük yılbaşı kısıtlaması İstanbul risk haritasının rengini değiştirdi.





HARİTADA KIRMIZI RENK YERİNİ YEŞİLE BIRAKTI

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Aralık ayı başındaki yüksek hasta ve vaka sayısı son günlerde azalma eğiliminde... Covid-19 tedbirleri kapsamında, sosyal hareketliliğin azaltılması amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, salgın yayılımının düşmesiyle sonuç verdi.

İstanbul'un tüm semtlerinde yaklaşık bir ay önce kırmızı olan salgın haritası an itibarıyla yeşilenmiş durumda... Sağlık çalışanları, filyasyon ekiplerinin yoğun çalışmaları, vatandaşların sabrı ve sağduyusu sayesinde renk ve vaka düşüşü sağlandı. Gelen aşıların klinik denemeleri olumlu sonuçlanması doğrultusunda umut tazelendi.

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