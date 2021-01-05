FETÖ'cü Emre Uslu'dan Boğaziçi itirafı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumartesi günkü resmi gazetede yayınlanan kararla 5 üniversiteye rektör atandı. Bu kararla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu getirilmişti. Karar ardından üniversitede bir grup öğrenci tarafından protesto edilmişti. Öğrenciler polislerle karşı karşıya gelmişti.



İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığını, bazılarının terör örgütü MLKP ile irtibatının tespit edildiğini açıklamıştı.



FETÖ OLAYLARDAN GEZİ KALKIŞMASI UMUYOR!



FETÖ'cü kaçak Emre Uslu da Boğaziçi Üniversitesi olaylarından Gezi kalkışması umduğunu itiraf etti. Uslu'nun paylaşımına tepki yağdı.







