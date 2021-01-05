Başkan Erdoğan'dan Fethi Sekin paylaşımı!

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 4 yıl önce hain bir saldırı sonrası şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin'i andı.



MİNNETLE YAD EDİYORUM



Başkan Erdoğan paylaşımında "Şehadetinin dördüncü yıl dönümünde, kahraman polisimiz Fethi Sekin'i rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Cesaretleri ve fedakârlıklarıyla, ülkemiz için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.



İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen ve kahramanlığıyla Türk milletinin gönlünde taht kuran Fethi Sekin, şehadetinin 4. yılında da anılıyor.







1995 YILINDA MEZUN OLDU



Teröristlerin hain planını bozan kahraman polis Fethi Sekin, 1973 yılında Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyünde dünyaya geldi.



Eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra Polis Meslek Yüksekokulu'nu kazandı. Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 1995 yılında mezun olan Sekin'in ilk görev yeri Kilis oldu. Daha sonra Bingöl'e atanan Sekin, 1999-2002 yıllarında bu kentte görev yaptı.



Bingöl'den sonra İzmir'e tayin olan Sekin, yaklaşık 9 yıl adliye önünde görev aldı.



SON ANA KADAR ÇATIŞTI



İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli Şahinler Timi'nde görevli Fethi Sekin, şehadete erdiği saldırıda teröristlerin üzerine adeta şahin gibi çöküp hain emellerinin önüne geçti.



PKK'lı teröristler, 5 Ocak 2017'de otomobille İzmir Adliyesinin C kapısına yöneldi. Yıllardır adliye önünde görev yapması dolayısıyla adliyeye ya da emniyet müdürlüğüne ait araçları tek tek bilen Sekin, yaklaşan yabancı aracı tecrübesi ve dikkati sayesinde erken fark etti.



Şüphelendiği aracı durduran ve içindeki silahlı kişileri fark eden Sekin, hemen silahını çekerek müdahalede bulundu. Kahraman polis, araçtan inen silahlı teröristleri bir süre kovaladı. Kaçan teröristler o sırada yanlarında getirdiği bombayı patlattı. Sekin, peşine düştüğü teröristlerden birini kovalamaca sonucu etkisiz hale getirdi. Diğerinin peşine düşen ve mermisi bitene kadar çatışan Sekin, bir aracın arkasına gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu şehit oldu.



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