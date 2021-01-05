Bakan Akar’dan ‘Sarıkamış’ açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sarıkamış Harekatı'nın 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, vatan, millet ve bayrak uğruna canlarını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan kahramanları rahmet ve minnetle andı.



Milli ve manevi değerleri uğruna şehit ve gazi olmayı en büyük paye kabul eden asil milletin, şehitlerin ve gazilerin kahramanlık ve fedakarlıklarını ebediyen vefa duygularıyla hatırlayacağını, aziz hatıralarını sonsuza kadar yaşatacağını vurgulayan Akar, şunları kaydetti,



'Asil milletimizin bağrından çıkan ve peygamber ocağı olarak da bilinen şanlı ordumuzun en büyük ilham kaynağı da şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlık ve fedakarlıklarıdır. TSK, toprağı vatan yapan atalarımızdan aldığı ilhamla ve asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 83 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadele etmektedir.'



Akar, şanlı Türk ordusunun, aynı zamanda yedi iklim, üç kıtaya barış, huzur ve adalet götüren atalardan aldığı feyzle dost, kardeş, mazlum ve mağdur ülkelerin huzuru ve güvenliği için de mücadele ettiğini belirterek, TSK'nın, BM, NATO, AGİT ve ikili antlaşmalar kapsamında Azerbaycan, Libya, Kosova, Afganistan, Bosna Hersek, Katar, Somali, Sudan ve birçok coğrafyada dünya barışına katkı sunmak için üstün bir gayretle görev yaptığını anlattı.



'Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraberiz'



Sarıkamış şehitlerinin yad edildiği bu anlamlı günde, 'tek millet, iki devlet' ifadesinin güzide bir örneğini sergileyen kardeş Azerbaycan halkının Nargin Adası'nda zorunlu ikamete tabi tutulan Mehmetçiklere yaptığı yardımları da minnet ve şükranla anan Akar, şu ifadelere yer verdi:



'Bizler de can kardeşlerimizin haklı davalarında sonuna kadar tüm imkanlarımızla yanlarındayız, Azerbaycanlı kardeşlerimizle kederde ve kıvançta bir ve beraberiz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Sarıkamış şehitleri başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.'