Kar geliyor!

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Şu anda adım adım ülkemizin kuzey kesiminden bir yağış sistemi girdi. Bu gece İstanbul'a geçiş yapacak. Soğuk havalar da gelirse İstanbul'da hepimizin beklediği kar yağışını da görmüş oluruz. Barajlarda su bekleyenler, evimizde su sıkıntısı olur mu diye düşünenler için güzel bir haber. Çünkü sistemlerin bol miktarda yağış bırakacağı tahmin ediliyor " dedi.



Bu gece İstanbul'da yağış geçişinin görüleceğini ve hafta sonu yeniden etki etmesini beklediklerini belirten İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre şu anda adım adım ülkemizin kuzey kesiminden bir yağış sistemi girdi. Bu gece İstanbul'a geçiş yapacak bu sistem" dedi.



Toros, "Atmosferik sayısal sonuçlara baktığımız zaman hafta sonu Cuma gününden itibaren yeni bir yağış sistemi geliyor. Bu gelecek sistemler, yani peş peşe gelecek sistemler gözüküyor. Önümüzdeki hafta böyle güneşli havayı zor göreceğiz gibi gözüküyor. Dolayısıyla güneşi bekleyenler için önümüzdeki hafta maalesef sevindirici bir hafta olmayabilir ama barajlarda su bekleyenler, evimizde su sıkıntısı olur mu diye düşünenler için güzel bir haber. Çünkü sistemlerin bol miktarda yağış bırakacağı tahmin ediliyor model sonuçlarına göre" dedi.



"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BİRAZ KIŞA HAZIR OLSAK İYİ OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"



Beklenen tahminlere göre ay sonuna doğru kar ihtimalinin olduğunu belirten Toros, "Yine ocak ortasına doğru soğuk sistemlerin de geldiğini görüyoruz. Eğer bu soğuk havalar da gelirse İstanbul'da hepimizin beklediği kar yağışını da görmüş oluruz, İstanbul beyaz örtüye bürünmüş olur" dedi. Uzman isim, "Bu kar yağışları da yer altı suyunu besleme anlamında oldukça büyük önem taşıyor. Şu anda ülkemizin batı kesiminden yağışlı sistemin girdiğini, Meteoroloji Müdürlüğü'nün cep telefonu uygulamasından görebiliyoruz. Oradaki gidişat hızına baktığımız zaman bu gece İstanbul'dan da geçiş yapacak gözüküyor" açıklamasını yaptı. Hafta sonuna kadar sistem geçişi olduğunu ifade eden Toros, "Cuma günü yeni bir yağışlı sistem geliyor. O gelecek olan sistemler peş peşe geleceği için önümüzdeki hafta biraz kışa hazır olsak iyi olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.