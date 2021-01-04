İşte pandemi boyunca CHP'nin attığı iftiralar!

Koronavirüs pandemisiyle etkin ve başarılı bir mücadele yürüten Türkiye, virüsün en son yayıldığı ülkeler arasında yer alırken, sağlık sisteminin sağlam alt yapısı sayesinde vaka sayılarını kontrol altına tutmayı başarabilen ender ülkelerden oldu.

Ancak hükümetin bu başarısıı baltamalama derdinde olan CHP başta olmak üzere muhalefet partileri akıl almaz iftiralarla hem süreci zaafiyete uğratmak hem de hükümeti yıpratmak için mesnetsiz iddiaları ortaya attı.

Devlete destek olmak yerine virüs ile mücadeleyi daha da zorlaştıran muhalefet partileri yüzünden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, içi boş iddialara cevap vermekle meşgul edildi.

İşte CHP’nin başını çektiği muhalefetin tek tek çürütülen o iftiraları;

- “Maske yok” dediler.

- “Test yapılmıyor” dediler.

- “Hastaneler doldu taştı yoğun bakımlarda yer yok” dediler.

- “Vaka sayıları gizleniyor” dediler.

- “Ölüm sayıları gizleniyor” dediler.

- Doktorlara istifaya teşvik edip sağlık sisteminin kilitlenmesini istediler.

- “Doktorlara ek ödeme yapılmıyor” dediler.

- “Türkiye yurt dışından ilaç alamayacak duruma düştü” dediler.

- “Eczanelerde ilaçlar bulunamıyor” dediler.

- “Herkes aşı alıyor, Türkiye alamıyor” dediler.

- “Önce Çin aşısı güvenli değil” dediler sonra da aşı Türkiye'ye geldi ve “AK Partililer gizliden aşı oluyor” dediler.

-Aşıların Türkiyenin Brezilya ve Endonez’yadan daha yüksek ücrete aldığını söylediler. Bakan Koca yalanladı.

-Atatürk Havalimanı’nın yanında yapılan 1008 yataklı pandemi hastanesinde yatakları tamamlanmadı dediler. Bakan Koca yalanladı.

Bakan Koca'dan sert tepki

Son olarak SMO hastaları üzerinden Sağlık Bakanlığı’nı ve devleti aciz duruma düşürmeye çalıştılar.

Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon TL'nin SMA hastası çocukların tedavisinde kullanılması için sosyal medyada kampanya başlatılmıştı. "Varlık Fonu" ve "İkramiye SMA'lı çocuklara verilsin" etiketleri ile başlatılan kampanyaya Bakan Koca çok sert tepki gösterdi. Bakan Koca, "Bir araya gelerek kampanya yürüten ve devletimizi aciz göstermeye çalışan bu kampanyaya alet olmayacağız" dedi.