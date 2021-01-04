İngiltere'de yeniden kapanıyor!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede koronavirüs vakaları artınca ülke çapında üçüncü kez sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildiğini duyurdu. Johnson, İngiltere halkına evde kalma çağrısı yaptı. Bu kısıtlamalara göre; temel ihtiyaçlar için alışverişe çıkmak, fiziksel egzersiz ve sağlık servislerine ulaşmak dışında sokağa çıkmak kısıtlanıyor. Evden sürdürülemeyen sektörlerde çalışanlar da kısıtlamalardan muaf tutulacak.



Boris Johnson, başbakanlık konutunda basın açıklaması yaptı. Açıklamada, okulların da kapatılmasını öngören üçüncü ulusal karantinayı ilan ettiklerini duyurdu. Johnson, hastanelerin salgın başlangıcından bu yana en fazla koronavirüs baskısı altında olduğu dönemi yaşadığını söyledi.



İngiltere'de günlük vaka sayıları mutasyonlu koronavirüs görülmesinden bu yana 50 binin üzerinde. Son olarak bugün koronavirüse yakalanan kişi sayısı 58 bin 784 olarak açıklanırken, son 24 saatte 407 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.