Fahrettin Altun paylaştı: Sağlıkta devrim!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı bir paylaşımda bulundu.



Türkiye'nin sağlık sektöründe gerçekleştirdiği devrime vurgu yapan Altun, 'Geleceğe emin adımlarla yürürken bugünlere hangi zor şartları aşarak geldiğimizi hatırlayalım.' ifadeleriyle sağlık sisteminde yaşanan gelişmelere ilişkin bir video paylaştı.



Altun'un paylaşımı şu şekilde:



'HANGİ ZOR ŞARTLARDAN GELDİĞİMİZİ HATIRLAYALIM'



'Türkiye, son 18 yılda her alanda büyük bir devrim gerçekleştirdi. Şüphesiz bu devrimlerin en önemlisi sağlık sisteminde gerçekleştirilen devrimdir. Geleceğe emin adımlarla yürürken bugünlere hangi zor şartları aşarak geldiğimizi hatırlayalım.'







