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Dünyanın en büyük aşı üreticisine ihracat yasağı! Çok sayıda ülke etkilenecek!

Hindistan, kullanımına onay verdiği Oxford/AstraZeneca'nın yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısını üreten Hindistan Serum Enstitüsü'nün, başka ülkelere aşı ihracını ve özel sektör aracılığıyla aşı satmasını geçici süreyle yasakladı.

Dünya / 04 Ocak 2021 Pazartesi 00:04
Dünyanın en büyük aşı üreticisine ihracat yasağı! Çok sayıda ülke etkilenecek!

Hindistan, kullanımına onay verdiği Oxford/AstraZeneca'nın yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısını üreten Hindistan Serum Enstitüsü'nün, başka ülkelere aşı ihracını ve özel sektör aracılığıyla aşı satmasını geçici süreyle yasakladı.

Şirket Üst Yöneticisi Adar Poonawalla, AP'ye yaptığı açıklamada, hükümetin aşının kullanımına, 'Hindistan'daki kırılgan toplum kesimlerinin korunduğundan emin olana dek ihracat yapılmaması koşuluyla' onay verdiğini belirtti.

'ŞU ANDA SADECE HİNDİSTAN HÜKÜMETİNE AŞI VEREBİLİYORUZ'

Diğer yandan aşının piyasaya sürülmesinin de yasaklandığına dikkati çeken Poonawalla, 'Şu anda yalnızca Hindistan hükümetine aşı verebiliyoruz' ifadesini kullandı.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi olan şirkete getirilen kısıtlama, gelişmekte olan ülkelere aşı sağlanmasını geciktirebilir.

Hindistan Serum Enstitüsü, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) öncülük ettiği Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında ihtiyaç duyan yoksul ülkelere verilmek üzere 1 milyar doz aşı üretmeyi planlıyordu.

Şirketin COVAX'a teslim edilmek üzere Oxford/AstraZeneca aşısı ve henüz onaylanmayan ABD'li Novavax şirketinin geliştirdiği aşıdan 100'er milyon doz üretmek üzere sözleşme imzaladığına dikkati çeken Poonawalla, söz konusu sözleşmeye ek olarak 300 ila 400 milyon doz üretilmesi için görüşmeler yürütüldüğünü, ayrıca yıl sonuna kadar COVAX'a 200 ila 300 milyon doz daha aşı sağlamasının planlandığını aktardı.

İhracat yasağı nedeniyle, söz konusu ülkelere ilk aşıların ulaşmasının baharı bulabileceği öngörülüyor.

Hindistan

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