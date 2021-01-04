CHP'li isimden darbe iması! Zaruret vardır!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmekten hakkında dava açılan Can Ataklı yine skandal sözlere imza atmıştı.



Başkan Erdoğan’ın görevi bırakması için büyük afetlerin yaşanması gerektiğini savunan Ataklı, “Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım” demişti.



CHP'nin sözcülüğünü yapan Can Ataklı'nın darbe imasının ardından eşgüdümlü olarak Cumhuriyet Gazetesi de skandal ifadelerle darbe imasında bulundu. Söz konusu gazete, İlker Başbuğ'un fotoğrafıyla birlikte "Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs önlenebilirdi" sözlerini paylaşarak muhalefet partilerinin erken seçim sözlerini hatırlatıp 'Erken seçim olmazsa yeni bir 27 Mayıs yaşanabilir' demeye getirmişti.



Bu skandalların ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun CHP'li isimlerin darbe çığırtkanlıklarına çok sert tepki göstermişti.







CHP'Lİ KÜTÜKOĞLU: 'DARBE ZARURETİ DOĞMUŞTUR!'



İletişim Başkanına sosyal medyadan cevap veren, CHP'li İzzet Kütükoğlu ise imanın ötesine geçerek darbe çağrısı yaptı. Kütükoğlu, 'Darbe yapılması zarureti doğmuştur.' diyerek yeni bir skandala imza attı. Kütükoğlu'na tepkiler çığ oldu.





