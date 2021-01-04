USD (Alış - Satış) : 7,36 - 7,37 EURO (Alış - Satış) : 9,04 - 9,05

CHP'li isimden darbe iması! Zaruret vardır!

Skandallarına her geçen gün bir yenisini daha ekleyen CHP'de bir isim daha Twitter üzerinden darbe imasında bulundu. CHPli İzzet Kütükoğlu üzerinden skandal ifadeler kullandı.

Güncel / 04 Ocak 2021 Pazartesi 20:07
CHP'li isimden darbe iması! Zaruret vardır!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmekten hakkında dava açılan Can Ataklı yine skandal sözlere imza atmıştı.

Başkan Erdoğan’ın görevi bırakması için büyük afetlerin yaşanması gerektiğini savunan Ataklı, “Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım” demişti. 

CHP'nin sözcülüğünü yapan Can Ataklı'nın darbe imasının ardından eşgüdümlü olarak Cumhuriyet Gazetesi de skandal ifadelerle darbe imasında bulundu. Söz konusu gazete, İlker Başbuğ'un fotoğrafıyla birlikte "Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs önlenebilirdi" sözlerini paylaşarak muhalefet partilerinin erken seçim sözlerini hatırlatıp 'Erken seçim olmazsa yeni bir 27 Mayıs yaşanabilir' demeye getirmişti. 

Bu skandalların ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun CHP'li isimlerin darbe çığırtkanlıklarına çok sert tepki göstermişti. 



CHP'Lİ KÜTÜKOĞLU: 'DARBE ZARURETİ DOĞMUŞTUR!'

İletişim Başkanına sosyal medyadan cevap veren, CHP'li İzzet Kütükoğlu ise imanın ötesine geçerek darbe çağrısı yaptı. Kütükoğlu, 'Darbe yapılması zarureti doğmuştur.' diyerek yeni bir skandala imza attı. Kütükoğlu'na tepkiler çığ oldu. 


İlker Başbuğ

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARININ BİLİNMEYENLERİ

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı